Zwei Felswände bereiten Probleme Bühlertal (eh) - Mit umfangreichen Verkehrssicherungsmaßnahmen an zwei Felswänden im Obertal wurde in den vergangenen Tagen begonnen. Zum einen handelt es sich um die Felswand eines ehemaligen Steinbruchs an der L83 gegenüber der OMV-Tankstelle und zum anderen um die Felswand hinter dem Brunnenplatz, über dem die Laubenstraße verläuft. In der Ratssitzung am Dienstag informierte Sachgebietsleiter Thomas Heitzmann über die beiden Maßnahmen. Spezialfirmen hatten in den letzten Tagen in einem ersten Schritt die erforderlichen Rodungsarbeiten durchgeführt. Beide Wände waren stark mit Efeu, Ranken und Gebüsch bewachsen. Eine genaue Inspektion im Rahmen der Verkehrssicherung sei dadurch nicht mehr möglich gewesen. Daher habe man den Bewuchs entfernen müssen, um den Zustand der Felswände inspizieren zu können, erklärte Heitzmann. "Es sah gerade im Herbst sehr romantisch aus, aber es ging nicht anders." Die Felswand des ehemaligen Steinbruchs und ein kleines Areal um diese herum gehören der Gemeinde. "Wir haben das Gelände an der L83 schon seit einiger Zeit mit einem Bauzaun abgesichert", so Heitzmann. Nun habe man die Bäume auf der Felswand entfernt. Das sei dringend erforderlich gewesen. Man habe nicht mehr ausschließen können, dass die großen Kastanien bei ungünstigen Witterungsverhältnissen nicht Stand halten und unter Umständen sogar auf die L83 fallen. Dieselben Maßnahmen wurden an der Felswand beim Brunnenplatz durchgeführt. Direkt unter der Felswand steht die Bühne. Außerdem verläuft ein Wanderweg unterhalb des Felsgeländes. Ab und zu hätten sich kleinere Steine aus der Wand gelöst. Durch den starken Bewuchs habe man den genauen Zustand der Wand nicht einschätzen können. Man habe teilweise noch alte Trockenmauern freigelegt. "Das sieht mitunter abenteuerlich aus", so Heitzmann. Der Baumbestand auf den Mauern sei hoch problematisch, weil die Wurzeln die Mauern aufsprengen würden. Vor 15 Jahren waren hinter dem Haus des Gastes (HdG) letztmals umfangreichere Verkehrssicherungsmaßnamen am Fels durchgeführt worden. An mehreren Stellen waren damals bereits Spritzbetonglocken aufgebracht worden. Sowohl beim Steinbruch als auch hinter dem HdG werde man jetzt den Fels vermessen, die Beschaffenheit genau untersuchen lassen und dann die weiteren Sicherungsmaßnahmen festlegen. "Beide Maßnahmen sind zum Wohle aller dringend erforderlich", meinte Bürgermeister Hans-Peter Braun.

