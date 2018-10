"Eine Riesenchance für Bühl" Von Joachim Eiermann Bühl - Gestern war sozusagen Generalprobe: Die verschiedenen Fachplaner des "Bühler Campus" spielten zusammen mit OB Hubert Schnurr und Bürgermeister Wolfgang Jokerst intern den Ablauf für den am 5. November geplanten Bürgerdialog zur Neugestaltung des Quartiers rund um das Bürgerhaus durch. "Es ist wichtig, dass wir dabei die Bürger mitnehmen", unterstrich das Stadtoberhaupt bei einer anschließenden Pressekonferenz. Gerechnet wird mit einer Beteiligung von 80 bis 200 Personen. Wie definiert sich der "Bühler Campus"? Bürgermeister Jokerst sagt: "Der Campus ist ein Schul- und Kulturviertel." Innerhalb des Campusgebiets liegen die Carl-Netter-Realschule und die Aloys-Schreiber-Schule sowie das Bürgerhaus Neuer Markt, die Mediathek und das Kinder- und Familienzentrum, allesamt städtische Einrichtungen. Überplant wird ein Bereich, der von der Eisenbahnstraße, Friedrichstraße, Rheinstraße und Güterstraße begrenzt wird, im Ganzen etwa acht Hektar. Innerhalb des Campus' befinden sich auch die Sparkasse, die Märkte Kaufland, Octomedia und weitere Geschäfte. Gibt es bereits eine konkrete Planung? Ja und nein. Vieles steckt noch im Entwurfsstadium. Die Stadt hatte im Jahr 2016 einen kombinierten städtebaulichen Ideen- und hochbaulichen Realisierungswettbewerb ausgelobt, dessen Ergebnisse in der Woche vor Pfingsten 2017 präsentiert wurden. Der erste Preisträger, das Stuttgarter Büro Plan 7 Architekten, überzeugte dabei unter anderem mit dem Neubau einer eingeschossigen Mensa mit Jugendcafé. Das Projekt ist inzwischen auf drei Etagen aufgestockt worden, um zusätzliche Klassenräume zu schaffen. Der Gemeinderat hat es im Grundsatz beschlossen. Auf einen Standort im Bereich des Kinder- und Familienzentrums hat sich das Gremium jedoch noch nicht festlegen lassen. Eine Bürgerinitiative, die sich im Wesentlichen aus Bewohnern des benachbarten Seniorenzentrums zusammensetzt, tritt vehement für den Erhalt der dortigen Bäume ein. Wie steht die Verwaltung dazu? Ablehnend. OB Schnurr äußert: "Die Bäume sind nicht zu halten." Der Neubau lasse sich auch nicht, wie alternativ in die Diskussion gebracht wurde, im hinteren weitgehend baumlosen Teil des Kifaz-Gartens realisieren. Diesem Ansinnen stünden Abstandsbaulasten zu einem privaten Nachbargebäude im Weg. "Aus unserer Sicht gibt es keine andere Möglichkeit", unterstreicht Jokerst. Welches Begrünungskonzept hat die Stadtverwaltung? In diesem Punkt zeigt sie sich ergebnisoffen. Schnurr favorisiert eine Grüngestaltung der Plätze und Freiflächen im Campus, inklusive der Heidlauffstraße, dem Ort des Bürgerprotests. Vom Sparkassenplatz aus ließe sich eine grüne Verbindung zum Stadtgarten realisieren. Die sich bietenden Optionen der Begrünung wollen die Verwaltungschefs im Bürgerdialog eingehend erörtern. "Insbesondere der Europaplatz wird oft als zu steril empfunden", so Jokerst. Dreht sich der Bürgerdialog nur um das Thema Grün? Nein. Die Grundzüge der gesamten Campusplanung sollen von den Fachleuten präsentiert werden. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema Verkehrslenkung und Parken, soll der innere Kern des Campus' doch künftig autofrei sein. Außerdem will man die geplante generationenübergreifende Funktion des Viertels in den Fokus rücken. Droht angesichts der Komplexität der Themen eine Endlos-Veranstaltung? Eher nicht. Der Bürgerdialog ist auf 18 bis 21 Uhr terminiert. Zum Auftakt geben die beteiligten Planer und Gutachter kurz gefasste Einführungen, in der Summe etwa 30 Minuten. Nach einer Fragerunde werden die Bürger zu drei Thementischen gebeten, um in kleinen Gruppen Ideen und Meinungen einbringen und diskutieren zu können. Abschließend werden die Ergebnisse vorgestellt, die in die weitere Planung einfließen sollen. Ist der Bürgerdialog nur auf die unmittelbaren Anlieger begrenzt? Mitnichten. Schnurr und Jokerst hoffen auf zahlreiche Teilnehmer aus der Gesamtstadt inklusive der Ortsteile, die beim Projekt "Bühler Campus" mitreden sollen. "Wir wollen möglichst viele Bürgermeinungen einholen", erläutert Jokerst. Die zukünftige Gestaltung des Campus sei wichtig und interessant, sie gehe alle an. Er spricht von einer "Riesenchance für Bühl", ein neues Quartier mit Aufenthaltsqualität zu entwickeln.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Infos über Hochwasserschutz Gaggenau (red) - Extremwetterlagen nehmen zu. Die Stadt Gaggenau hat sich deshalb in den vergangenen Jahren intensiv mit Hochwasserschutz beschäftigt. Am heutigen Donnerstag um 19 Uhr findet im Bürgersaal des Rathauses ein Bürgerdialog zum Thema statt (Symbolfoto: vgk/av). » Weitersagen (red) - Extremwetterlagen nehmen zu. Die Stadt Gaggenau hat sich deshalb in den vergangenen Jahren intensiv mit Hochwasserschutz beschäftigt. Am heutigen Donnerstag um 19 Uhr findet im Bürgersaal des Rathauses ein Bürgerdialog zum Thema statt (Symbolfoto: vgk/av). » - Mehr