Kürzere Wege und alles unter einem Dach

Rheinmünster (red) - Nach zwölf Monaten Bau- und Renovierungszeit hat die Werkfeuerwehr des Chemieparks Rheinmünster den Umzug in die neue Feuerwache abgeschlossen. Im neuen Gebäude hat die Werkfeuerwehr nun alle wichtigen Ausrüstungsgegenstände und Einsatzfahrzeuge unter einem Dach zusammengeführt und profitiert zukünftig unter anderem von kürzeren Wegen und der zentralen Lage der Feuerwache. Auslöser für die Verlegung ist der im vergangenen Jahr vollzogene Geländeverkauf an das Unternehmen UHU, der eine zeitgemäße Neustrukturierung des Chemieparkgeländes ermöglicht hat. Wesentliche Impulse für die Konzeption der neuen Feuerwache kamen von den Feuerwehrleuten selbst. Diese hatten sich im Vorfeld intensiv damit befasst, wie die Werkfeuerwehr den gegebenen Anforderungen durch eine moderne Ausstattung und durchdachte Funktionalität noch besser entsprechen kann, erklärt Heiko Fehlau, Kommandant der Werkfeuerwehr des Chemieparks Rheinmünster. "Neben der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben und Sicherheitsstandards war es unser Ziel, Prozesse und Abläufe zu optimieren. Mit dieser neuen Feuerwache in zentraler Lage verfügen wir nun über eine gemeinsame Unterkunft für Löschfahrzeuge, Gerätschaften und persönliche Schutzausrüstung, eine Reinigungsanlage für Atemschutzmasken sowie einen Aufenthalts- und Schulungsraum." Nachdem die Chemieparkleitung im Rahmen einer umfassenden Analyse ein bestehendes Laborgebäude als idealen Standort für die neue Feuerwache identifiziert hatte, wurde das Gebäude aufwendig entkernt und anschließend für die neuen Anforderungen optimiert. Chemieparkleiter Klaus Seiler sieht die Werkfeuerwehr im neuen Gebäude bestmöglich für ihre Aufgaben gerüstet. "Mit unserer neuen Feuerwache haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Feuerwehrkameraden ihre wichtige Arbeit im Werk sicher und unter besten Rahmenbedingungen fortsetzen können. Gleichzeitig trägt die Gesamtausstattung der Wehr dazu bei, die Motivation und Einsatzbereitschaft auf einem sehr hohen Niveau zu halten." Derzeit besteht die Werkfeuerwehr des Chemieparks Rheinmünster aus 155 aktiven Feuerwehrleuten, welche den Umgang mit möglichen Gefahrensituationen in regelmäßigen Übungen trainieren - oftmals auch unter Einbeziehung der Feuerwehr Rheinmünster. Darüber hinaus unterstützt die Werkfeuerwehr des Chemieparks die Fortbildung umliegender Feuerwehren und ist Teil des bundesweiten Unfall-informations- und Hilfeleistungssystems der chemischen Industrie. Dieses Netzwerk aus 130 Chemie-Werkfeuerwehren und Spezialisten ist 365 Tage im Jahr in Einsatzbereitschaft und bietet öffentlichen Feuerwehren und Polizei bundesweit Unterstützung bei Transport- und Lagerunfällen mit Chemikalien.

