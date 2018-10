Freiwillige Feuerwehr ein Auslaufmodell? Bühl (urs) - Ist die Freiwillige Feuerwehr ein Auslaufmodell oder eine zukunftsfähige Einrichtung? Mit dieser Fragestellung trat der Bühler Kommandant Günter Dußmann am Mittwochabend vor den Gemeinderat. Aufgrund von Personalrückgängen in der Tagesbereitschaft bestehe "dringender Handlungsbedarf". Ein kritischer Punkt sei erreicht. Mit Daten und Fakten unterlegte der Kommandant die Bürde erhöhter Anforderungen an die Einsatzkräfte. Um Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Feuerwehrdienstes zu erhalten, bedürfe es Lösungen. "Einige Maßnahmen sind zeitnah erforderlich", unterstrich Dußmann. Er berichtete, dass die Zahl der Einsätze von 235 im Jahr 2017 auf 243 (Stand Oktober) gestiegen sei. Die Anzahl der Aktiven betrage fast unverändert 269 Männer und Frauen. Erfreulich sei der Zuwachs der Kinder- und Jugendfeuerwehr von 154 auf 203 Mitglieder. Die Aufgaben und Problemstellungen seien in den letzten Jahren enorm angewachsen - bei gleichzeitigem Personalrückgang in der Tagesverfügbarkeit. Ein Beispiel: "Von ehemals zehn städtischen Mitarbeitern sind es derzeit noch vier", beklagte Dußmann. Demgegenüber stehen vermehrt Einsätze in Industriebetrieben, die ein verstärktes Fachwissen erfordern und damit erhöhte Anforderungen an die Ausbildung und Übungstätigkeit stellten. Der Kommandant schilderte: "Die Vielzahl an Gefahrstoffen hat zugenommen. Es gibt neue Verfahren und Technologien mit erhöhtem Gefahrenpotenzial." Die Firma Bosch in Bühl verfüge über eine Werksfeuerwehr, Schaeffler indes nicht. "Jede Woche haben wir mindestens eine Türöffnung, weil sich eine Person in einer hilflosen Lage befindet", führte Dußmann weiter aus. Hinzu komme die Funktion von Tragehilfen für den Rettungsdienst. Zudem nehmen die Häufigkeit von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen und die "Notrufe" wegen Kleinigkeiten zu. Die E-Mobilität berge eine neue Art von Gefahr: "Wenn eine Batterie brennt, ist sie nur ganz schwer zu löschen." Auch Prävention und vorbeugender Brandschutz sowie Katastrophen- und Bevölkerungsschutz gehörten zum vielfältigen Spektrum der Aufgaben. Die Anforderungen in der Ausbildung hätten exorbitant zugenommen, sei es vom Drehleitermaschinisten-Lehrgang bis hin zur Absturzsicherung oder vom Motorsägekurs über den Atemschutz- bis zum Sprechfunklehrgang, nannte Dußmann als Beispiele. Hauptamtliches Personal erhöhen Unter der Prämisse "Wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen", empfahl der Kommandant folgende Maßnahmen: Erhöhung des hauptamtlichen Personals, Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung und Kooperationen mit den industriellen Großbetrieben, wie sie mit der Firma UHU bereis seit mehreren Jahren besteht. OB Hubert Schnurr würdigte die Leistungsstärke der Feuerwehr: "Über viele Jahre machen sie einen großartigen Job." Bürgermeister Wolfgang Jokerst erläuterte, dass die Stadtverwaltung eine Arbeitsgruppe eingerichtet habe, "die alles tut, um die Freiwillige Feuerwehr zu unterstützen". Der Bericht des Kommandanten ließ auch die Stadträte nicht unbeeindruckt. Peter Hirn (SPD) unterstrich - wie auch die Redner aller anderen Fraktionen -, dass die Freiwillige Feuerwehr unverzichtbar sei und eine "tolle Arbeit" leiste. Für ihn unverständlich blieb jedoch, dass die Firma Schaeffler keine eigene Werksfeuerwehr betreibe. Margret Burget-Behm (CDU) hinterfragte die steigende Anzahl von Türöffnungen: "Ich denke, dieses Problem muss man von einer anderen Seite her angehen." Thomas Wäldele (GAL) war wichtig, dass die Feuerwehr auch weiterhin über eine gute Ausstattung verfügen kann: "Diese Linie sollten wir beibehalten." Ein Aspekt, der auch Timo Gretz (SPD) umtrieb: "Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Feuerwehrleute nur gut arbeiten können, wenn sie eine gute Ausrüstung haben." Auf Gretz' Nachfrage erklärte Dußmann, dass die Umrüstung auf Digitalfunk noch ausstehe und mit Kosten von 200000 Euro verbunden sei. Lutz Jäckel (FDP) bewertete die steigenden Zahlen der Kinder- und Jugendfeuerwehr so: "Das zeigt, dass der Stellenwert in der Bevölkerung sehr groß ist." Die gute Resonanz der Nachwuchsarbeit stimmte auch Karl Ehinger (FW) zuversichtlich. Gleichwohl stelle sich aber die Frage: "Wie können wir neue Feuerwehrleute gewinnen?"

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Ehrungen beim Feuerwehrverband Baden-Baden (bewa) - In der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Lichtental fand die 44. Jahresversammlung des Stadtkreis-Feuerwehrverbandes statt. Neben den Tätigkeitsberichten der Verantwortlichen standen auch Ehrungen (Foto: Wagner) auf dem Programm. » Weitersagen (bewa) - In der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Lichtental fand die 44. Jahresversammlung des Stadtkreis-Feuerwehrverbandes statt. Neben den Tätigkeitsberichten der Verantwortlichen standen auch Ehrungen (Foto: Wagner) auf dem Programm. » - Mehr Kuppenheim

Alarmübung an Favoriteschule Kuppenheim (ar) - Eine besondere Alarmübung haben die Freiwilligen Feuerwehren Kuppenheim und Bischweier zusammen mit der Medie Ambulanz absolviert, an der auch rund 300 Schüler teilnahmen. Einsatzort war die Favoriteschule. Die Übung wurde mit Bravour gemeistert (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Eine besondere Alarmübung haben die Freiwilligen Feuerwehren Kuppenheim und Bischweier zusammen mit der Medie Ambulanz absolviert, an der auch rund 300 Schüler teilnahmen. Einsatzort war die Favoriteschule. Die Übung wurde mit Bravour gemeistert (Foto: ar). » - Mehr