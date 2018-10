Mit "Achtele-Finale" Start in die neue Saison

Hamburg

Stich feiert 50. Geburtstag Hamburg (sid) - Auf dem Höhepunkt des Wimbledonturniers 1991 brachte Michael Stich (Foto: GES) den haushohen Favoriten Boris Becker zur Verzweiflung. Der Triumph in London sollte Stichs einziger Grand-Slam-Sieg bleiben. Am Donnerstag feiert Stich 50. Geburtstag.

Hügelsheim

Klassiker auf dem Eis steht an Hügelsheim (ndm) - In der Eishockey-Regionalliga geht es erwartungsgemäß eng zu. Das zeigen auch die Ergebnisse der Baden Rhinos. Gegen Stuttgart gewannen die Nashörner mit 3:2, Bietigheim unterlagen sie mit 6:7. Am Freitag kommt es zum Klassiker bei den Eisbären Heilbronn (Foto: Vetter/av).

Bühl

Spektakulärer Saisonauftakt Bühl (mf) - Tolle Stimmung beim spektakulären Saisonauftaktspiel der Bisons: "Buena Victoria!", freut sich Bruno Lima und strahlt übers ganze Gesicht. Der junge Argentinier ist gerademal seit einer Woche in Deutschland und wurde auf Anhieb zum besten Spieler gekürt (Foto: mf).