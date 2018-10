Weizen, F estbier und Pils in der Laborphase Von Michaela Gabriel Ottersweier - Neun Männer, ein Ziel: die Handwerkskunst des Bierbrauens erlernen und erhalten. Der Verein, den die neun Männer dafür gründeten, heißt "HEIMatBRÄU - 1. Bierbrau-Manufaktur Ottersweier". Die Besucher des Weihnachtsmarkts und des Dorfbachfests dürfen damit rechnen, dass sie dort künftig handgemachtes Ottersweierer Bier trinken können. Dunkles Weizen, Festbier und Pils entstehen zurzeit im Probebetrieb. Aber nicht zu Hause, wie Initiator Dr. Boris Kirschsieper sich das zuerst vorgestellt hatte. Der Verein hat eine ehemalige Brennerei in der Hauptstraße 100 zu einer kleinen Brauerei umgebaut. Eine Menge Arbeit, Zeit und Geld steckten Albrecht Echle, Andreas Geromüller, Boris Kirschsieper, Manfred Kist, Linus Maier, Axel und Yves Marin, Manfred Spinner und Erwin Weber in das Projekt, um am Ende Geselligkeit und Gaumenfreuden genießen zu können. Das Bierbrauen fasziniert Kirschsieper schon seit 20 Jahren. Damals fing er zu Hause damit an. Doch richtig Zeit dafür fand der Mediziner erst, als er seine Praxen in Bühl und Baden-Baden abgab und in den Ruhestand ging. 2017 mottete er seine Utensilien aus und braute 20 Liter dunkles Weizenbier. "Ich wollte damit Verwandte und Freunde verwöhnen. Das kam gut an", erinnert er sich. Dass das Bierbrauen auch andere fasziniert, ließ die Idee zu einem Club reifen. "Wir sind eine illustre Truppe, in der viele Fähigkeiten zusammenkommen", freut sich der Initiator. Axel Marin zum Beispiel brachte sich handwerklich bei der Renovierung ein und gestaltete grafisch das Erscheinungsbild des Vereins und seiner Biere. Zusätzlich fügte es sich, dass die "Alte Post" in Bühl eine umfangreiche Brauerei-Ausstattung abzugeben hatte. Eine Garage war zu klein, um den Sudkessel samt Rührwerk, zahlreiche Edelstahl-Bottiche, Riesenkellen, Hubwagen und Kühlzelle zu fassen. Marianne Marin stellte den Kontakt zu dem Eigentümer der Hauptstraße 100 her. In der ehemaligen Brennerei im Hinterhof mussten zunächst die Wände gereinigt und gestrichen sowie Boden und Decke erneuert werden. "Ab Mai haben wir neue Leitungen verlegt, die Brau-Utensilien eingeräumt und auf einem Podest eine Sitzecke eingerichtet", erzählt Kirschsieper. In den ersten Probeläufen habe man Widrigkeiten bewältigen müssen und letztlich einige "Aha-Momente" erlebt. Obwohl er sich als Mediziner mit der Wirkungsweise von Enzymen, Hygiene und Sterilität gut auskenne, sei der Umstieg vom 20-Liter-Topf zu Hause auf den 150-Liter-Sudkessel erst mal schwer gefallen. Weil er nicht der einzige bleiben möchte, der Malz, Hefe und Hopfen richtig einsetzt, üben jetzt nach und nach alle neun Aktiven des neuen Vereins die nötigen Handgriffe. Beratung und Unterstützung kommt bei Bedarf unter anderem von Daniel Köninger vom Landgasthof Löwen in Obersasbach, der selbst eine Hausbrauerei betreibt. "Ein Brautag dauert zehn Stunden", erklärt der Vorsitzende der 1. Bierbrau-Manufaktur Ottersweier. Während tagsüber drei Männer zusammenarbeiten, müssen abends weitere zum Putzen dazustoßen. Dass dabei auch probiert wird, was in den Kesseln und Flaschen reift, liegt auf der Hand. Schließlich befindet sich der Verein in der "Laborphase". Da passt es gut, dass auch ein Hobbykoch unter den Mitgliedern ist. Erich Weber hilft nicht nur beim Brauen, sondern sorgt auch für kulinarische Genüsse während und nach der Arbeit. Den Gaumen zu verwöhnen, das hat sich der Versicherungsfachmann im Ruhestand vorgenommen. Als "geistige Hefe" wolle man noch mehr Menschen mit der Leidenschaft für individuelle Biere anstecken. Bewusster und respektvoll zu genießen, wegzukommen vom Einheitsgeschmack "der Fernsehbiere" und ein regionales hochwertiges Produkt herstellen, das mache den Reiz dabei aus.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben