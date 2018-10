Blitzgescheites Wesen mit großen Ohren

Am kommenden Dienstag kommt die Stadtmaus erneut nach Schwarzach - in diesem Fall ganz real in der Gegenwart: zum traditionellen Kirchweihfest. Hans Peter Faller, der Autor, der die Kunstfigur für Kinder ab vier Jahren ins Leben gerufen hat, ist von 9 bis 18 Uhr mit seinen Büchern und Handpuppen im Pfarrzentrum St. Benedikt vertreten und wird von einer großen Stadtmausfigur begleitet, die Kinder wie magisch anzieht. "Wenn's gewünscht wird, lese ich auch vor."

Das kleine Wesen mit den aufmerksamen großen Ohren in Fallers Büchern wird von Maria Karipidou gezeichnet. Ihre kindgerechten Bilder lassen beim Vorlesen die Abenteuer der Stadtmaus nachspüren. Die Erlebnisse lehnen sich stets an historische Begebenheiten an und vermitteln ganz nebenbei, wie das Leben früher so war. Als die Menschen noch ihr Wasser aus Brunnen schöpfen mussten, es noch keinen Strom, Autos, geschweige denn Handys gab. Faller treibt die Sorge um, dass die hiesige Geschichte in Vergessenheit geraten könnte und "all das Wissen verloren geht". Deshalb sei es wichtig, die Kinder früh dafür zu begeistern. Eine lohnende Aufgabe, wie er findet: "Das macht richtig Spaß."

Wichtig: "Die Fakten müssen stimmen", sagt Faller, weshalb stets eine gründliche Recherche in den Archiven vorausgeht, bevor er sich ans Schreiben macht. Auch das Stadtgeschichtliche Institut in Neusatz erweise sich hierbei als wertvoller Ratgeber.

Steht ein Kapitel im Entwurf, wird es zunächst bei einem Unterrichtsbesuch getestet und im Dialog mit den Schülern weiterentwickelt. Jeweils zwei Jahre hat Faller in jedes seiner bisher drei Stadtmaus-Bücher investiert, bevor diese in Druck gingen. Der erste Band erschien inzwischen ins Italienische und Französische übersetzt, damit auch Kinder der Partnerstädte Rastatt kennenlernen können.

Ihren Namen hat die Stadtmaus vom Markgrafen geerbt. Ihre Freunde Siri, Manolo, Matteo, Bonnie, Maello und Lennox sind nach Enkeln des Autors benannt. In Schwarzach trifft Ludwig zudem auf Johanna, die Kräutermaus, und Cyprian, die Klostermaus. Dabei erfahren die jungen Leser oder Zuhörer nicht nur viel über das Schwarzacher Kloster, sondern auch über Heilkräuter. So auch, dass die Blätter von Bärlauch und Maiglöckchen sich zwar kaum unterscheiden, letztere aber giftig sind. Gefahr droht. Doch am Ende geht - dank blitzgescheitem Handeln der Mäuse - alles gut. Faller hat diese Geschichte mit Unterstützung von Schwarzacher Grundschülern ausgearbeitet.

Bühler Weststadtgrundschüler waren mit im Boot, als er sich der Bühl-Stollhofener Linie annahm, der Verteidigungslinie des Markgrafen im Spanischen Erbfolgekrieg gegen die Truppen des französischen Königs. Die Schüler erfahren hier etwas über Kriegsführung und auch die Entbehrungen, unter denen die Bevölkerung litt. Am Ende verhindern die Mäuse eine Hinrichtung und sorgen so für ein Happy End.

Die weiteren Kapitel widmen sich den schweren Hochwassern des Rheins (vor dessen Begradigung durch Tulla), der Murg-Flößerei und der Belagerung Kuppenheims durch schwedische Truppen. Es geht außerdem um den Pferdestall des Markgrafen, um die Harzgewinnung und die Kienholzbuben von Bietigheim, die Anfänge der Volksschauspiele Ötigheim und die listige Überführung von Dieben, die Staufenberger Erdbeeren körbeweise stahlen.

Die Begeisterung des Autors für seine kleinen Helden ist deutlich zu spüren. Wie heißt es doch so schön an einer Stelle im Buch: "Ludwig hatte in der Mäuseschule am liebsten das Fach Geschichte."