Pendant zum Nordtor

Rastatt

Bauarbeiten für Pflegeheim Rastatt (dm) - Früher als zuletzt vorgesehen, sind auf dem ehemaligen Fernkabelgelände an der Badener Straße in Rastatt Vorarbeiten für den Bau des neuen Pflegeheims der Römerhaus Bauträger GmbH gestartet. Wenn alles planmäßig läuft, soll es im Frühjahr 2020 bezugsfertig sein (Foto: dm).

Bühl

Fledermausfund im Mutterhaus Bühl (sie) - Das Mutterhaus des Klosters Neusatzeck liegt idyllisch in der Natur. Auch Fledermäuse fühlen sich in dem Gebäude offenbar pudelwohl. Dort wurden Exemplare des Grauen Langohrs gefunden. Das hat für den geplanten Bau eines Pflegeheims dramatische Kosequenzen (Foto: sie).

Gernsbach

Projekt liegt vorerst auf Eis Gernsbach (stj) - Die beiden Einkaufsmärkte in der Schwarzwaldstraße sollen erweitert werden. Das hat der Gemeinderat durch die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens bereits 2016 beschlossen. Doch nun droht das Vorhaben wegen des Pfleiderer-Areals zu scheitern (Foto: stj).

Rastatt

DRK-Kreisverband schrumpft Rastatt (ema) - Mit Beginn des Jahres 2019 bricht für den DRK-Kreisverband Rastatt eine neue Ära an. Der Verein wird den Rettungsdienst an den Kreisverband Bühl/Achern abgeben. Was die beiden Aufsichtsräte ausgehandelt haben, hat der Landesverband bestätigt (Foto: ema).