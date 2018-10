Auf der Suche nach vergessenen Gerichten und Spezialitäten Bühl ( red) - Alte Gerichte, seltene Gemüsesorten und fast vergessene Tierrassen stehen im Fokus einer 90-minütigen Filmproduktion, die am Feiertag Allerheiligen um 16.30 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Sabine Keller und Natascha Walter machten sich auf die Spurensuche im Südwesten und suchten besondere Sorten, vergessene Spezialitäten und natürlich die Menschen, die für deren Erhalt kämpfen und spannende Geschichten zu berichten haben. In Bühl sind sie unter anderem gleich doppelt fündig geworden. Verena Scheidel und Manuel Wassmer sind Hobbyköche und erfolgreiche Buchautoren zugleich. Sie sind immer auf der Suche nach besonderen regionalen Zutaten und vergessenen Gerichten, was ihre inzwischen mehrfach ausgezeichneten Kochbücher so einzigartig und erfolgreich machen. Im Film gibt es einen Einblick in die Kochtöpfe der beiden Kochindividualisten. Dass Regionalität ein Rezept für Sieg sein kann, haben sie mit ihrem neuesten Buch "Schwarzwälder Tapas 2" gerade bewiesen. Ihr Buch wurde in China bei den internationalen World Coobook Award zum besten Kochbuch des Jahres ausgezeichnet (wir berichteten), was der SWR ebenfalls in dem Film beleuchten wird. Zuletzt haben Wassmer und Scheidel zusammen mit Oberbürgermeister Hubert Schnurr anlässlich des Bühler Zwetschgenfestes die erste Bühler Zwetschenkochshow ins Leben gerufen, um zu zeigen, was die süße Frucht kulinarisch "alles auf dem Kasten hat". Auch das Fernsehteam Sabine Keller und Natascha Walter waren von der blauen Frucht und ihrem Geschmack begeistert und zeigen in ihrem Film die Geschichte dieses Bühler Wahrzeichens. Gerhard Vollmer, Nebenerwerbslandwirt aus Kappelwindeck, kennt sich bestens mit der Zwetschge aus und erzählt über ihre Geschichte - angefangen von ihrem Siegeszug und ihrem schleichenden Niedergang. Auch bei der Baumschule Bilger (Steinbach) und in der Konditorei Böckerle gibt es Spannendes zu diesem Thema zu erfahren. Freuen darf man sich neben tollen Bildern von heute auch auf historisches Filmmaterial. Wassmer und Scheidel sind Ende November bereits wieder im SWR-Fernsehen zu sehen - dann in einem kulinarischen Wettstreit um den "Leckersten Teller" in der gleichnamigen Sendereihe.

