Die Berge als stille Sehnsuchtsorte

Bühl (mf) - Bürgermeister Wolfgang Jokerst eröffnete am Freitag die Vernissage im Friedrichsbau mit zwei Zitaten. Zum einen gab er den Luis Trenker: "Auffi muasi, Vadder, der Berg ruft!" Zum anderen zitierte er einen klugen Gedanken: "Die Aufgabe von Kunst und Literatur ist es, Komplexität zu ehren."

Was ihn zu solch unterschiedlichen Zitaten ermuntert hatte, sind die Werke von Ulrike Heydenreich, die bis 11. November ausstellt. Die spannenden Werke sind jeweils mittwochs bis freitags, 16 bis 19 Uhr, sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

"Ausblicke, Panoramen und Rundsichten" ist der vielversprechende Titel, der für Jokerst hält was er verspricht. "Die schneebedeckten Berge erwecken eine Sehnsucht, der Blick in diese grandiose Natur ist emotional aufgeladen", beschrieb er sein Empfinden.

Kunsthistorikerin Marion Hoffmann stellte zunächst die Künstlerin vor, die aus Düsseldorf angereist war. In New York, Minneapolis und in Weimar ausgebildet, hat Heydenreich an zahlreichen Ausstellungen in Europa und in den USA mitgewirkt. Erstaunlich, dass eine so kosmopolitisch agierende Künstlerin ein Sujet wählt, das derart romantisch-sehnsüchtige Gefühle nach unberührter Natur weckt - noch dazu wenn darin eine Art Luis Trenker in Kniebundhosen auftaucht.

"Die Bilder von Ulrike Heydenreich zeigen weitläufige Berglandschaften in kleinem und kleinstem Format - im Gegenteil zur Realität, in der die Berge doch schon von Weitem zu sehen sind", erklärte Hoffmann. Einst unzugängliche Regionen, hätten sich die Menschen die Berge nach und nach angeeignet, bis hin zum heutigen Tourismus auf den höchsten Gipfeln. "Für Ulrike Heydenreich aber sind die Berge stille Sehnsuchtsorte. Selbst die Zeit scheint in diesen Bergmassiven stillzustehen."

Nun zeigt die Künstlerin keine realen Bergmotive. Sie sind allesamt fiktiv und von ihr selbst gestaltet. Nie sind sie bedrohlich, sondern wunderschön, sehr ästhetisch. Und sie sind schwarz-weiß. Es ist beeindruckend, welche Kraft und Erhabenheit Schluchten und Gipfel ausstrahlen. Fasziniert inspizierten die Besucher die Technik, die Heydenreich anwendet. Sind es nun Fotografien oder Zeichnungen? "Ein Großteil sind Collagen", erklärt sie. Sie nimmt Teile von Fotografien, setzt sie neu zusammen, spielt dabei mit Seidenpapier-Lagen und legt auch noch Linien darüber, die an kristalline Formen erinnern. Andere Bilder sind fein gezeichnet auf gefaltetes Papier, was der Landschaft Tiefe gibt. Spannend auch die Objekte in der Raummitte. Zum einen ein Zelt, in dem der Beobachter eine alpine Rundsicht findet, zum anderen auf dem Boden liegende "Panoramaringe" in Form verglaster Schatullen. "Da wird unsere gewohnte Wahrnehmung ausgehebelt. Statt von unten zu den Gipfeln zu blicken, schauen wir quasi aus der Vogelperspektive herab", erklärte Hoffmann.