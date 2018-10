Hochsaison für Gaudi und Stimmung

Die voll besetzte Bachschlosshalle prangte am Samstag in badischem Gelb-Rot-Gelb dank der Saal- und Bühnendekoration, für die sich das Team um Rolf Müller und Christian Harbrecht kräftig ins Zeug gelegt hatte. Vorsitzender Albrecht Müller erinnerte im Willkommen an die 37-jährige Tradition der Feste, die mit 26 Bayerischen Abenden begonnen hatte. 51 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne seien heiß darauf, unter der musikalischen Leitung von Rolf Hille ein stimmungsvolles Programm zu servieren, meinte Müller und würdigte auch den Einsatz von fast 50 Helfern, die sich in Küche und Saal ums Wohl der Gäste kümmerten.

Vier Stunden nonstop boten Rolf Hille und die Stadtkapelle ausgezeichnet gespielte Blasmusik, stimmungsfördernd und nie um ein "Prosit der Gemütlichkeit" verlegen. Sie spannten einen geografischen Bogen vom "Bühler Marsch" über "An der Nordseeküste" und "Böhmische Liebe" zu Italo-Pophits.

Unter den 37 Stücken seien 21 mit gesanglichen oder instrumentalen Soli, summierte der Vorsitzende. Eben diese sorgten für Abwechslung im Mammutprogramm. So animierten schon im ersten Block Jürgen Held und Rolf Hille als Vorsänger in "Fliege mit mir in die Heimat" das Volk erfolgreich zum Mitsingen. Der Posaunensatz glänzte in der "Dixie Parade" und fast alle Register in der "Bayerischen Solistenparade". Bravourös meisterten Mario Held und Andreas Kuderer das Solo in "Silberne Trompeten"

Jürgen Seifried, als Sänger ein "alter Hase" aus den Reihen der Stadtkapelle, flehte solo "Schatzi, schenk mir ein Foto", schwärmte von einem "Stern, der Deinen Namen trägt" und stach mit "Aloha Heja He" sehnsüchtig in die Südsee. Ihren Einstand als Sängerin bei der Stadtkapelle Bühl feierte Marja, so will sie mit Künstlernamen genannt werden. Sie begeisterte mit Ohrwürmern wie "Du hast mich tausendmal belogen", "Heute Abend hab ich Kopfweh" und "Atemlos". Stimmungsgipfel erklommen die Oktoberfestgäste, wenn Sebastian Böckeler als Sänger über die Bühne wirbelte, etwa mit "Hula Palu" und "Sierra Madre". Zu einem Fest für die Lachmuskeln lief Joshs "Cordula Grün" auf, in dem sich Hille singend an die Seite Böckelers gesellte und Peter Fritz als urkomische "Cordula Grün" mit deutlich getuntem "Frontspoiler" über die Bühne travestierte.

Sein Debüt als Moderator der Publikumsspiele meisterte Jürgen Held mit Schlagfertigkeit und Macht-doch-mit-Überredungskunst. Zuschauer und Mitwirkende hatten ihren Spaß an drei Gaudi-Wettkämpfen. Die Stadtkapelle hatte das Zwetschgenkorbstemmen einst als Bühler Variante eines bajuwarischen Maßkrug-Ausdauersports eingeführt. Von den Recken, die am ausgestreckten Arm das Normgewicht in der Schwebe hielten, erwies sich Michael Hille, Bruder des Stadtkapellen-Dirigenten, mit 6:01 Minuten als Champion mit dem besten Muskelstoffwechsel.

Vier Duos traten zum "Bierkistenstapeln in der Waagrechte" an, darunter erstmals ein Mixed-Team. Dieses bot Anlass für ein amüsantes Wortspiel: Alisa Kist (Rittersbach) und Stephan Kistner (Sasbach) klemmten bravourös elf Kisten zwischen sich, genau so viele wie die drei Männerteams. Sachsensägen fraßen sich in Baumstämme, Späne stoben, Männer schwitzten beim Wettsägen, bis sie sich erfolgreich eine Scheibe abgeschnitten hatten. Hier siegten die "Bühlertäler Holzhackerbuam" mit 1:20 Minuten vor den Kappler Handballern, die nur sieben Sekunden langsamer waren.