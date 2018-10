Platz im Herz haben für andere

Zum Gelingen des Gottesdienstes trug zudem die Jugo-Band bei, in der auch einige Firmlinge mitsangen. Ohnehin hatten sich die Jugendlichen in den vergangenen Monaten in verschiedenster Weise auf den Tag vorbereitet. So organisierten sie einen Spendenlauf, verbrachten eine gemeinsam vorbereitete Nacht in der Kirche oder erlebten einige Tage gemeinsam das Flair in Taizé. Gemeinsam mit Katecheten erarbeiteten sie sich die "Perlen des Glaubens".

"Dabei sind auch viele Fragen entstanden", berichtete Simon Vogt, der stellvertretend für alle Firmlinge den Weihbischof aus Freiburg begrüßte. Dieser griff die Worte der Jugendlichen auf und machte deutlich, "dass es auch zum Erwachsenwerden gehört, dass es nicht immer gleich eine Antwort auf eine Frage gibt". Auch die grundsätzliche Frage nach Gott, zum dem die einen beten und den die anderen als "vage Idee" sehen, sei schwierig zu beantworten. Gerber versuchte zu verdeutlichen, "was eine Beziehung ausmacht" und wie sich dies auf die Gottesbeziehung übertragen lässt. Firmung, so sein Fazit, meine auch, "dass der Heilige Geist in eure Herzen kommt und ihr die Welt anders wahrnehmt" - die Mitmenschen ebenso wie sich selbst. Platz im Herz haben für andere und "dass jeder von uns wertvoll ist, auch wenn wir mal nichts geleistet haben" - das wolle die Firmung verdeutlichen. Während die Paten hinter ihren Firmanden standen und symbolisch die Hand auflegten, widmete sich Weihbischof Gerber jedem Firmanden und gab ihm mit der Salbung motivierende Worte mit auf den Weg.

Bewegt von der Feierstunde war auch Pfarrer Thomas Fuchs, der sich bei allen Beteiligten für die Mitgestaltung und Vorbereitung bedankte. Zudem freute er sich darüber, dass über ein Drittel der Firmanden in den drei Gemeinden als Ministranten aktiv sind.

Zur Firmung von mehr als 40 Jugendlichen aus der Kernstadt und Kappelwindeck war der emeritierte Erzbischof Robert Zollitsch in die Bühler Stadtkirche St. Peter und Paul gekommen.