Visionen für eine bessere Zukunft

Im Rahmen des Tags der Bibliotheken und der Architekturtage am Oberrhein stellt Ursula Muscheler ihr Buch "Haus ohne Augenbrauen. Architekturgeschichten aus dem 20. Jahrhundert" vor. "Mit ihren Geschichten will die Autorin die Leser nicht durch stimmungsvolle Bilder verführen, sondern sie versucht, sie zu den Hintergründen der Bauten zu führen", schrieb ein Kritiker in der "Neuen Zürcher Zeitung", der "so gerne" Muscheler auf "ihren lesenswerten Streifzügen" folgt. Das 20. Jahrhundert war auch in der Architektur das "Jahrhundert der Experimente, des ständigen Neubeginns, der sich wandelnden Visionen für eine bessere Zukunft", wie es heißt. Die neuen Bauten sollten eine menschenwürdigere Welt vorwegnehmen oder sozialen Experimenten als Hülle dienen. "Ursula Muscheler erzählt abwechslungsreich und profund die Geschichten von 20 dieser Bauten", heißt es in der städtischen Ankündigung. Vorgestellt werden stilprägenden Gebäude von großen Architekten des 20. Jahrhunderts wie Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe und Le Corbusier. Sie alle erregten Aufsehen in ihrer Zeit. Das Buch erläutert die Neuerungen der Bauherren und Architekten und schildert die - meist gespaltenen Reaktionen - der Zeitgenossen. Die Geschichten sind somit auch ein Stück Zeitgeschichte, die ein "differenziertes Bild der Moderne" entstehen lassen. Tickets gibt es in der Mediathek, (07223) 911153, und im Bürgeramt im Vorverkauf sowie an der Abendkasse.

Am Donnerstag, 29. November, 19 Uhr, dürfen sich Freunde spannender Geschichten auf den Besuch von Corinna Harder freuen. Sie ist Mitautorin der "Black Stories".

Zum krönenden Abschluss der Herbstsaison hat Jörg Kräuter am Mittwoch, 12. Dezember, ein Heimspiel in der Mediathek. In seinem neuesten Buch "WortakroBadisch" wirft er einen ironischen, aber liebevollen Blick auf seine Landsleute und die badische Lebenswelt. Karten sind in der Mediathek erhältlich.

Zu guter Letzt kommt auch die Leseförderung nicht zu kurz. In Zusammenarbeit mit der Lesegruppe "Auf dem roten Sofa", einer Initiative der "Bürger für Bühl", wird samstags alle 14 Tage eine morgendliche Vorlesestunde angeboten. Der nächste Termin für fünf- bis achtjährige Kinder ist am 27. Oktober, 10.30 Uhr.