Mehr Licht und deutliche Energieersparnis

Bühl



Nicht mehr direkt in die Innenstadt Bühl (sie) - Am Bühler Bahnhof in die Stadtbahn steigen und in die Karlsruher Innenstadt fahren: Das wird voraussichtlich ab dem Jahr 2022 nicht mehr möglich sein. Dann werden die Bahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft nur noch bis nach Baden-Baden verkehren (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - Am Bühler Bahnhof in die Stadtbahn steigen und in die Karlsruher Innenstadt fahren: Das wird voraussichtlich ab dem Jahr 2022 nicht mehr möglich sein. Dann werden die Bahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft nur noch bis nach Baden-Baden verkehren (Foto: sie). » - Mehr