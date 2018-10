Wertvolle Lebensräume schützen u nd pflegen Bühlertal (red) - Mit seinem Projekt "Herzenssache Natur" setzt sich der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord für den Erhalt von wichtigen Lebensräumen für typische und seltene Tier- und Pflanzenarten in der Schwarzwälder Kulturlandschaft ein, Arten, die im Wald nicht vorkommen. Sechs Landschaftspflegeaktionen mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern hat der Naturpark in diesem Jahr geplant. Die fünfte Aktion stieg jetzt auf dem Engelsberg an historischen Trockenmauern des Weinbergs. Mehr als 40 ehrenamtliche Helfer hatten sich für die vorletzte "Herzenssache Natur"-Aktion angemeldet, informiert der Naturpark. Ihr Ziel: Verbuschte Trockenmauern freilegen und so einen wichtigen Beitrag für den Erhalt dieser einmaligen Kulturlandschaft zu leisten. Die Aktion fand bereits zum vierten Mal in Folge statt. "Wir haben jedes Jahr viele Freiwillige, die sich aktiv für Natur und Umwelt engagieren möchten", freute sich die stellvertretende Naturpark-Geschäftsführerin Yvonne Flesch bei der Begrüßung vor der Tourist-Information Bühlertal. Bürgermeister Hans-Peter Braun lobte: "Diese wiederkehrende Aktion ist ein wertvoller Beitrag zum Erhalt dieses Bühlertäler Wahrzeichens. Der Engelsberg ist nicht nur ein schützenswerter Naturraum, sondern durch den Engelssteig und die Naturpark-Augenblick-Runde mit ihrer herrlichen Aussicht auch zu einem Ausflugsziel für viele Besucher geworden." Ziel der Aktionen ist es, auf den Schutz der Natur und die Notwendigkeit der Landschaftspflege hinzuweisen sowie ehrenamtliches Engagement zu fördern. "Dies nützt nicht nur der Natur, sondern stärkt auch die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat, dem Schwarzwald", ergänzte Flesch. Nach einer Einführung rückten die freiwilligen Helfer Brombeersträuchern und Efeuranken mit Handschuhen und Heckenscheren zu Leibe. "Wachsen die Trockenmauern zu, sprengen die Wurzeln nach und nach das Mauerwerk. Deshalb ist die regelmäßige Pflege so wichtig", erklärte Rudi Karcher vom Förderverein Engelsberg. Unter den tatkräftigen Helfern waren Schüler der Dr.-Josef-Schofer-Schule Bühlertal, Auszubildende der Stadtwerke Rastatt sowie Mitarbeiter der AOK Karlsruhe. Die Trockenmauern gliedern den Engelsberg in einzelne Terrassen. Sie sind aus zwei Gründen erhaltenswert, so der Naturpark: Als Relikte der Landnutzung im Schwarzwald sind sie nicht nur von großem kulturhistorischen Wert, sondern zugleich Lebensraum für eine Vielzahl seltener Tier- und Pflanzenarten. So speichern die Mauern am Tag die Sonnenwärme und verringern die Auskühlung in den Rebhängen bei Nacht - ein Paradies für Gottesanbeterinnen, Schlingnattern, Mispeln und kleinblättrige Farne. Nach getaner Arbeit gab es für das leibliche Wohl der rund 40 Helfer einen kräftigen Imbiss. Die Trockenmauerpflege in Bühlertal war die vorletzte "Herzenssache Natur"-Aktion in diesem Jahr. Die nächste Möglichkeit, sich aktiv für Natur und Umwelt zu engagieren, ist am 17. November in Lautenbach (Ortenaukreis). www.naturparkschwarzwald.de

