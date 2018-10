Reges Treiben auf der Festmeile

Bei den Kindern stand das Karussell im Klosterhof ganz hoch im Kurs. Nur einen Steinwurf vom geschichtsträchtigen Münster entfernt, hatten die jüngsten Festbesucher sichtlich ihren Spaß. Einige Mamas und Omas durften gar mehrfach die Geldbörse zur Erfüllung der Wünsche ihres Nachwuchses nach weiteren Fahrten zücken. Und manchmal musste gar eine kleine Notlüge vom ausgegangenen Geld herhalten, um die nicht enden wollenden Forderungen nach Zusatzrunden auszubremsen.

Das Warenangebot auf der Festmeile in der Lindenbrunnenstraße und im vorderen Teil des Klosterhofs war vielseitig und weitgehend auf das traditionelle Jahrmarktsortiment ausgerichtet. Angebote in Hülle und Fülle gab es bei Socken und Lederwaren wie Gürtel, Geldbörsen oder Taschen. "Wir nehmen uns da schon ein bisschen die Kundschaft gegenseitig weg", erklärte ein mit seinem Umsatz nicht ganz zufriedener Händler. Obwohl die Witterungsbedingungen mit kühlem Nordwind durchaus Anlass zum Kauf wärmender Strümpfe, Mützen oder Schals gegeben hätten, blieben seine Verkaufszahlen etwas hinter den Erwartungen zurück. Gut frequentiert waren vornehmlich solche Stände, die ein schmales, aber dafür tiefes Sortiment im Angebot hatten. Hansjörg Saur aus Neuenburg brachte seine Tiroler Schmankerl gut an den Mann. Ähnlich gute Geschäfte durften die beiden Anbieter von Tees, Gewürzen, Kräuter und Naturhonig für sich reklamieren - alles Lebensmittel, die es nicht in jeden Laden zu kaufen gibt und deshalb bei den Jahrmarktbesuchern gut ankamen.

Immer wieder gerne gesehen in Schwarzach ist Tamara Bullmann mit ihren "1000 Dingen aus Bad Rappenau". Auf einer großen "Verkaufsfläche" hatte sie in kleine Parzellen eingeteilt nützliche Gegenstände für den Haushalt im Angebot. Von Sicherheitsnadeln über Packschnüre bis hin zu Dosenöffnern reichte die Palette der bereits am Kirwesonntag in Sinzheim vor Ort weilenden Geschäftsfrau.

Alle Hände voll zu tun hatten die Eltern und Schüler der siebten Klasse der Realschule im Gemeindehaus St. Benedikt, wo Kaffee und Kuchen zum Verweilen einluden. "Bis auf ein paar wenige Stücke ist alles weg", meldete Tanja Gerber mit Blick auf die weitgehend geputzten Kuchenplatten.

Die Schulkameraden draußen im Klosterhof kamen bisweilen beim Waffelbacken kaum hinterher. Warteschlangen vor dem Verkaufsstand ließen auch dort gute Geschäfte und spürbare Zuwächse für die Klassenkasse erahnen.

Reger Betrieb herrschte auch in den Gasthäusern entlang der Hauptstraße. Für viele Familien gehört ihr Besuch zur liebgewordenen Tradition am Schwarzacher Kirwetag.