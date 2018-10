Motivieren, bestärken und ermutigen

Ottersweier - Endstation Hub? Das alte Klischee gilt heute nicht mehr. Neue pädagogische Kräfte sorgen gemeinsam mit den Pflegefachkräften dafür, dass Bewohner dieser Einrichtung des Klinikums Mittelbaden in Ottersweier mehr denn je Schritte in ein selbstständiges Leben gehen können.

Das Klinikum betreut in der Hub auch weiterhin pflegebedürftige Bewohner: 170 im Pflegeheim und bis zu fünf in der Kurzzeitpflege. Drüber hinaus betreibt es im Weinbrennerhaus eine Palliativstation mit zehn Betten. Aber in der sozialen Einrichtung leben auch rund 120 Menschen mit psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen und leichten geistigen Behinderungen. An sie richtet sich die neue Art der Förderung.

"Früher legte man vor allem Wert darauf, dass alles gut läuft", erklärt Heimleiterin Lilian Heck. Traditionell habe die Hub überwiegend Pflegefachkräfte beschäftigt. Behüten und versorgen sei der Schwerpunkt der Arbeit für die Bewohner gewesen, Förderung und Entwicklung hätten nicht im Vordergrund gestanden, bestätigt Walter Bähr. Er arbeitet seit 1992 in der Hub und leitet den Bereich Eingliederungshilfe.

Von 2016 an hat Lilian Heck 15 zusätzliche pädagogische Fachkräfte eingestellt: mehrere Jugend- und Heimerzieher, drei Diplom-Pädagogen, eine Heilpädagogin sowie Arbeitserzieher und Sozialarbeiter. "Das hat einiges durchgerüttelt, aber es war richtig und wichtig", weiß die Heimleiterin. Denn es gelte, die Wünsche der Bewohner zu unterstützen. Das sehe auch der Kostenträger vom Landratsamt Rastatt so und habe dafür die Pflegesätze erhöht.

"Wir brauchen unsere Pflegefachkräfte weiterhin", erklärt die Heimleiterin. Aber jeder Bewohner habe jetzt zusätzlich einen Bezugsbegleiter, der ihn motiviere, bestärke und ermutige, Schritte in Richtung Selbstständigkeit zu wagen. "Das bedeutet, dass unsere Bewohner etwas ausprobieren können und wir sie ein Stück weit loslassen", so Bähr. Dabei werden Risiken eingegangen, und es gebe ein Scheitern genauso wie Erfolge.

Zum Beispiel ist Michael H. von einer stationären Wohngruppe mit Rundum-Versorgung in eine ambulant betreute Wohngemeinschaft auf dem Hub-Gelände umgezogen. Dort wäscht und putzt er selbst, kauft ein und kocht. Er arbeitet täglich sechs Stunden in der Ton-Werkstatt und hat das Ziel, wieder selbstständig allein zu wohnen. Dieses Ziel bespricht er mit Petra Gaedeke, Mitarbeiterin im Betreuten Wohnen der Hub, und es wird auch schriftlich festgehalten.

Klaus L. hat sich ein E-Bike gewünscht. Das Geld dafür wurde zurückgelegt und kürzlich konnte er sich das Rad kaufen. Es verschafft ihm mehr Freiheit: "Es geht jetzt besser, zurückzuradeln, wenn ich mal unterwegs bin", freut er sich. Zuspruch sei für ihn wichtig und den gebe sie ihm als Bezugsperson, sagt Gaedeke.

"Zuerst waren unsere Pflegefachkräfte verunsichert", erzählt Lilian Heck: "Sie dachten, der Inhalt ihrer Arbeit werde infrage gestellt. Aber inzwischen haben die meisten verstanden, dass in der neuen Arbeitsweise eine große Chance liegt." Ab 2019 wolle man auch die Pflegekräfte pädagogisch nachqualifizieren. Sie seien Teil eines Teams, das zum Wohl jedes Bewohners individueller arbeite als bisher.

Für den einen kann der Umgang mit Geld ein wichtiges Ziel sein, für den anderen die Kontaktaufnahme mit der Familie. Mancher will lernen, eingenständig einzukaufen, ein anderer will ausprobieren, außerhalb der Hub eine Beschäftigung anzunehmen. "Wir arbeiten jetzt mehr nach vorne", sagt Heck. Einige Bewohner seien inzwischen in die Selbstständigkeit entlassen worden.

Gleichzeitig sei die Nachfrage großer Kliniken nach einer Unterbringung psychisch Kranker in der Hub in jüngster Zeit gestiegen, berichtet die Leiterin. Freie Plätze könnten also wieder belegt werden, und es gebe so viel mehr Bewegung in den Wohngruppen und Wohngemeinschaften. Und noch etwas habe sich verändert: Junge Leute seien interessiert am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und an Ausbildungsplätzen in der Hub zum Alten- oder Heilerziehungspfleger.