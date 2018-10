Trip in die alte Heimat

(jo) - Vor 15 Jahren war Thomm Jutz aus Bühl in die Vereinigten Staaten emigriert. Der Musik wegen - hatte er doch in der akustischen amerikanischen Musik seinen Lebensinhalt gefunden. Mit einem eigenen Tonstudio bei Nashville baute er sich eine neue Existenz auf und ist darüber hinaus auch als Musiker und Komponist aktiv. In diesem Jahr stand er bereits für seine Verhältnisse "recht viel" auf der Bühne, wie er sagt. "Wir haben über 50 Konzerte gespielt, im Frühjahr in Irland, im Sommer in den US-Bundesstaaten Colorado und New Mexiko."

Wir, das sind seine musikalischen Partner Peter Cooper und Eric Brace. Mit Brace im Duett wird er im November auf eine kleine Deutschland-Tournee mit Abstechern in die Niederlande und nach Frankreich gehen. Dabei schauen beide auch in Ottersweier vorbei. Im Garten des Kinderhauses Maria Montessori werden sie am Sonntag, 18. November, um 15.30 und um 18 Uhr zwei Konzerte geben. Michaela Jutz, Thomms Schwester, leitet das Kinderhaus seit bald 25 Jahren. Im Garten wird eigens ein beheiztes Zelt aufgeschlagen, das Platz für rund 80 Konzertbesucher bietet.

Es ist die Rückkehr an einen Ort, an dem Thomm Jutz schon häufig musiziert hat. Legendär sind seine Auftritte im Duett mit dem Amerikaner Richard Dobson, einem Freund, der im vergangenen Dezember verstorben ist. Vor zwei Jahren war Thomm zusammen mit Milan Miller beim Bühler Bluegrass-Festival zu erleben, sein letzter Auftritt in Ottersweier liegt fünf Jahre zurück.

Er und Eric Brace sind feste Größen der Bluegrass-Szene und gehören zum Kreis der international anerkannten Songwriter. Brace gründete in Nashville das Label "Red Beet Records" und bestritt in den vergangenen 15 Jahren mehr als tausend Konzerte. Zusammen mit Thomm Jutz und anderen veröffentlichte er das Album "Profiles in Courage, Frailty and Discomfort".

Thomm hat sich in den USA auch einen Namen als ausgezeichneter Gitarrist gemacht. Er tourte mit Künstlern wie Nancy Griffith, Mary Gauthier, David Olney und vielen anderen durch USA, Kanada, Europa und Australien. Außerdem hat er sechs Nummer-eins-Hits der Bluegrass-Charts komponiert und wurde im vergangenen und diesen Jahr von der Internationalen Bluegrass Assocation als "Songwriter of the year" nominiert. Für seine Kompositionen heimste er außerdem zwei SESA-Songwriting-Awards ein.

Er und Brace werden mehrere Titel aus ihren Projekten spielen. So ist Thomm derzeit dabei, seine neue CD "Riverland" fertigzustellen, die im Dezember erscheinen soll. Die Besucher seiner November-Tour werden schon vorab einige Lieder daraus hören können. "Riverland" handelt vom Mississippi, die Region steht für einen authentischen archaischen Blues. Gleichwohl werde "Riverland" kein Bluesalbum, erklärt Thomm im Telefonat mit der BT-Redaktion. "Ein paar Untertöne mischen sich aber schon darunter."

Seit zwei Jahren geht er - außer dem Produzieren anderer Künstler im Studio, Konzerte geben und Songs schreiben - noch einer weiteren Tätigkeit nach: Er ist jetzt auch Dozent und lehrt an der Belmont University in Nashville das Songwriting - derzeit zwei Stunden die Woche. "Ich habe viel zu tun", sagt er, ohne sich darüber zu beklagen.

Beim Trip nach Ottersweier ist der zeitliche Rahmen eng gesteckt, denn schon tags darauf steht der nächste Gig in Utrecht an. Karten für die beiden Gastspiele gibt es unter (07223) 901456 im Vorverkauf und an der Kasse, die jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn öffnet.