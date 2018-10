Schüler für den toten Winkel sensibilisiert

Laut ADFC sterben jährlich 100 Menschen, weil sie vom Fahrer eines Lkw im toten Winkel nicht gesehen werden. Unfälle dieser Art möchte die Stadt helfen zu verhindern. Deshalb stellte sie an der Aloys-Schreiber-Schule, der Carl-Netter-Realschule und zuletzt an der Bachschlossschule jeweils einen Vormittag lang einen städtischen Lkw auf das Schulgelände, damit Schüler der fünften bis siebten Klassen unter Anleitung des ADFC herausfinden konnten, an welcher Stelle man als Radfahrer am sichersten unterwegs ist.

"Wenn du den Fahrer nicht sehen kannst, kann er dich auch nicht sehen", war einer der Leitsätze, die ADFC-Mann Klaus Mutterer an die insgesamt 20 Klassen mit 431 Schülern richtete.

Per Absperrband markiert wurden von den Verantwortlichen die nicht einsehbaren Bereiche im Umfeld eines Lkw. Jeder Schüler durfte einmal auf dem Fahrersitz Platz nehmen und einen Blick in die Rück- und Seitenspiegel werfen, während seine Mitschüler in den Gefahrenbereichen positioniert wurden. Durch diese Selbsterfahrung nahe an der Verkehrswirklichkeit wurden die Schüler für ihre Gefährdung als Radfahrer sensibilisiert, so die Stadtverwaltung. Wenn die abschließende Frage, an welcher Stelle sich radfahrende Schüler im Umfeld eines rechts abbiegenden Lkw am besten aufhalten sollten, mit "dahinter" beantwortet wurde, war das Projekt erfolgreich.

Das erhofft sich auch Bürgermeister Wolfgang Jokerst, der beim Termin an der Bachschlossschule vor Ort war: "Sicherheit auch im Bereich der Schulwege ist ein wesentlicher Baustein des Fahrradkonzepts der Stadt, die sich die Förderung des Radfahrens vor Ort auf die Fahnen geschrieben hat. Das Projekt reiht sich nahtlos in den Reigen weiterer Veranstaltungen ein, die wir als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen durchführen." Der ADFC habe sich dabei als verlässlicher Partner erwiesen.

Wenn sich das Verkehrserziehungsprojekt zum toten Winkel bewährt, soll es laut Stadtverwaltung einen festen Platz im städtischen Fahrrad-Veranstaltungsprogramm bekommen und im Wechsel mit dem sogenannten Dunkeltunnel regelmäßig für weiterführende Schulen angeboten werden.