"Wie ein großes Rad, das zu rollen beginnt"

Baden-Baden

BT-Themenausgabe zur Pflege Baden-Baden (red) - Das Thema Pflege wird in der Themenausgabe des BT an diesem Freitag in vielen Facetten beleuchtet. Laut Experten gibt es große Herausforderungen und wenige Lösungsansätze. Auch in Mittelbaden herrscht beispielsweise Personalnot in der Pflege (Foto: dpa).

Bühl

"Großer, enger Zusammenhalt" Bühl (eh) - Beim TV Bühl ist Panny Krauth das, was man ein echtes Urgestein nennt. Seit 61 Jahren ist die ausgebildete Sport- und Gymnastiklehrerin als Übungsleiterin im Einsatz. "Sport in der Krebsnachsorge" ist seit 25 Jahren ihr Steckenpferd. Jetzt feiert die Abteilung das Jubiläum (Foto: Archiv).

Iffezheim

Strahlende Gesichter Iffezheim (red) - Wenn bei einem Freiluftsport, wie es Galopprennen nun einmal sind, die Witterungsbedingungen einem Wunschkonzert ähneln, dann kann man durchaus von einem "goldenen Finale" sprechen, wie beim Sales & Racing-Festival am vergangenen Wochenende (Foto: Tuchel).

Baden-Baden

Spannende Stunts beim Motorradclub Baden-Baden (co) - Die angespannte Konzentration war mit Händen zu greifen auf dem Trainingsgelände des Motorradclubs Baden-Baden. Die Fahrer lieferten atemberaubende Stunts bei der Trial Challenge Südwest und den Baden-Württenbergischen Jugendmeisterschaften (Foto: co).