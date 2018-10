Popsongs, die unter die Haut gehen Bühl (urs) - Die "SWR3 Live Lyrix" haben Suchtfaktor. Wie sonst ist es zu erklären, dass das Team um Radioprofi Ben Streubel jedes Jahr in Bühl das Bürgerhaus Neuer Markt bis zum Anschlag füllt. Ist es das Zuhören und Innehalten? Oder der Gänsehautmoment, Poesie hautnah zu erleben? Wenn gesprochene Worte wie eine warme Dusche über die Haut rinnen und Lieder zu kleinen Theaterstücken werden? Wahrscheinlich ist es ein Mix aus all dem. So war es wieder ein echter Genuss, als die Schauspieler Alexandra Kamp und Ronald Spiess am Donnerstagabend Perlen der Popmusik auspackten und deren Texte fesselnd auf der Bühne rezitierten. (urs) - Die "SWR3 Live Lyrix" haben Suchtfaktor. Wie sonst ist es zu erklären, dass das Team um Radioprofi Ben Streubel jedes Jahr in Bühl das Bürgerhaus Neuer Markt bis zum Anschlag füllt. Ist es das Zuhören und Innehalten? Oder der Gänsehautmoment, Poesie hautnah zu erleben? Wenn gesprochene Worte wie eine warme Dusche über die Haut rinnen und Lieder zu kleinen Theaterstücken werden? Wahrscheinlich ist es ein Mix aus all dem. So war es wieder ein echter Genuss, als die Schauspieler Alexandra Kamp und Ronald Spiess am Donnerstagabend Perlen der Popmusik auspackten und deren Texte fesselnd auf der Bühne rezitierten. Vor allem die Hommage, ein fiktives Interview mit dem britischen Sänger George Michael, der 2016 verstarb, trieb den Besuchern fast die Tränen in die Augen. Zu Lebzeiten stets Interviews scheuend, finden sich viele Antworten in seinen Songs: ".Ich werde müde und die Zeit steht still vor mir. Hier auf der Leiter meines Lebens eingefroren. Es ist viel zu spät, um mich vor dem Fallen zu bewahren." Warum geht's bei "The Man" von Portugal oder "Amazing" von Aerosmith? Der vor allem unter "Nachteulen" bekannte SWR3-Radiomoderator Ben Streubel setzte wieder hohe Maßstäbe, führte charmant, elegant und eloquent durchs Programm und lieferte zu den Songs die Story dahinter. Wie etwa bei Pinks "Barbies". Streubel, der die Sängerin sehr verehrt, fasste zusammen: "Dieser Song ist Pink besonders wichtig." Im Rampenlicht zu stehen, fordere seine Tribute. Pink, enttäuscht vom Erwachsenenleben, wirft mit "Barbie" einen nostalgischen Blick zurück in die Kindertage. "Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Wie schnell sich die Dinge ändern, und jetzt bin ich hier. Alles, was ich tun möchte, ist mit meiner Barbie in meinem Zimmer zu spielen." Beeindruckend: die schauspielerische Leistung von Ronald Spiess und Alexandra Kamp, seit Jahren ein eingespieltes Team. Blitzschnell vollziehen sie den Rollen- und Kostümwechsel von einem Song zum nächsten. Requisiten werden nur sparsam eingesetzt, Bildschirme erzeugen das Bühnenbild. In der Show geht es nicht nur um die Übersetzung der Liedtexte ins Deutsche, sondern auch darum, deren Aussage zu vermitteln. Die vielen Songs sind besinnlich, oft nachdenklich, ab und zu lustig oder auch sehr emotional wie Roger Waters' "Hey You" aus "The Wall" von Pink Floyd. Ein Engel (Kamp) steigt zu einem verzweifelten Landstreicher (Spiess) herab: "Hey Du, würdest Du mir helfen, die Last zu tragen? Öffne Dein Herz, sei bereit, ich komme nach Hause!" Amüsant hingegen: Wer hat bisher darauf geachtet, dass Peter Gabriels Hit "Sledgehammer" von 1986 durchaus zweideutig ist: "Ich wäre gern dein Vorschlaghammer, du wirst es nicht bereuen". Für Streubel ganz klar "der versauteste Song der Pop- und Rockgeschichte." Schließlich präsentierte der Radiomann noch das skurrile Zuschauerspiel: "Das Live Lyrix Verkehrt-herum-Spiel", bei dem sich die Gäste geradezu schüttelten vor Lachen und die Zuschauerinnen Tanja und Jutta zwei Plüschelche mit nach Hause nehmen konnten. "Azzurro" entführte zu guter Letzt in die wunderbare Welt des gerade 80 Jahre alt gewordenen Adriano Celentano. Mit einem geschmetterten "Danke Bühl!" verabschiedete sich das Trio mit dem Kult-Format.

