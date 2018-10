Kein Kompromiss in Sicht

Die künftige Trasse, die westlich der beiden Stadtteile verlaufen soll, erfordert den Bau neuer, höherer Strommasten und leistungsstärkerer Stahlseile auf dem freien Feld in Autobahnnähe. Die geplante Netzverstärkung der Stromtrasse 5110, die von Karlsruhe bis zum Kaiserstuhl führt, ist im Bundesbedarfsplangesetz festgelegt und dient der Erhöhung der Übertragungskapazität. Mit der Umsetzung hat die Bundesnetzagentur den Übertragungsnetzbetreiber, die Transnet Baden-Württemberg GmbH mit Sitz in Stuttgart beauftragt. 2016 hat diese in öffentlichen Veranstaltungen bei der Bevölkerung und in Gemeinderatssitzungen für die Netzverstärkung geworben.

In Weitenung verläuft die bestehende Trasse am nordwestlichen Siedlungsrand (Neubaugebiet Kreuzfeld) und nähert sich bis zu rund 35 Metern der Wohnbebauung. Parallel zu dieser 220-kV-Leitung verläuft eine Höchstspannungsleitung mit bereits 380-Kilovolt. Um den Abstand zu den Häusern zu verdoppeln, plant Transnet, zwei Masten dieser Parallelleitung nach Westen zu versetzen und die neue Leitung in die Lücke zu bauen. Den Weitenungern, die sich in der "Bürgerinitiative Stromtrasse" organisiert haben, ist das nicht weitreichend genug. Sie fordern aus gesundheitlicher Sicht eine Trassenführung entlang der Autobahn, was einem Abstand von 300 Metern gleichkäme. Die Transnet-Variante würde zu einer massiven optischen Beeinträchtigung und einer Wohnwertminderung führen, so die Initiative.

Ein Sprecher von Transnet ließ gestern wissen, dass diese Forderung im vergangenen Jahr intern geprüft und verworfen worden sei. Er äußerte Verständnis für die Forderung der Stadt Bühl, die Trasse weiter in Richtung Autobahn zu verschieben. "Es wäre aber ein deutlich größerer Eingriff in eine parallel laufende, bereits genehmigte und planfestgestellte 380-Kilovolt-Leitung notwendig." Und es ergäben sich "neue eigentumsrechtliche Belange und umweltfachliche Themen." Man habe sich deshalb "darauf verständigt, dass die Stadt Bühl ihre Anliegen im formellen Verfahren direkt einbringen wird." Oberbürgermeister Hubert Schnurr bekräftigte: "Unsere Forderung lautet: So weit wie möglich an die Autobahn heran." Er sei "guter Hoffnung", dass sich dies auch realisieren lasse.

Am Planfeststellungsverfahren werde die Öffentlichkeit umfassend beteiligt, gab das Regierungspräsidium gestern auf BT-Anfrage Auskunft. Die Planungsunterlagen werden unter anderem auch in Bühl mindestens einen Monat ausliegen, heißt es. "Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann dabei zu der Planung Stellung nehmen." Die gemachten Anregungen werden anschließend in einem Erörterungstermin mit den Beteiligten besprochen, führte ein Präsidiumssprecher aus.

In Vimbuch, wo die bestehende Stromtrasse mitten durch den westlichen Teil der Ortschaft verläuft, stellt sich der Ausbau unproblematisch dar. "Da sind wir uns mit Transnet einig: Die Leitung kommt raus. Damit sind alle sehr zufrieden", unterstrich das Bühler Stadtoberhaupt.

Transnet informiert, die geplante Trasse mit der von Weitenung kommenden, bestehenden 380-kV-Leitung zu bündeln und westlich um Vimbuch herumzuführen. Nordöstlich vor Balzhofen soll die Leitung dann parallel mit einer 110-kV-Leitung verlaufen. "Der Abstand der geplanten Leitungsachse zum Siedlungsrand wird auf über 200 Meter vergrößert."

