Hochleistungskomiker im Schnellfeuermodus

(urs) - Als Bühnenbild die Stadt Verona, dazu eine Balkonbalustrade und ein Totenkopf auf einer Säule. Warum wohl? Shakespeare und das wohl berühmteste Liebespaar der Weltliteratur, Romeo und Julia, geistern dem fränkischen Kabarettisten Michl Müller im Kopf herum. So spricht der Geist des totgeglaubten Dichters in breitestem Sächsisch von seinem Sockel herunter. Spricht? Nein, er lamentiert: "Nix hab ich geschrieben - nix! Keinen Hamlet, keinen Kaufmann von Venedig, nix!", grient der Totenkopf mit den leuchtenden Augen. "All dies hat mein Bruder Heiko Shakespeare verfasst, der Legastheniker!"

Klingt das skurril? Das ist es auch. Aber so verrückt es auch klingt, so lustig ist es auch. Mit seinem neuen Programm mit dem Titel "Müller...nicht Shakespeare!" gastierte der bekannte Komiker Michl Müller am Samstagabend im Bürgerhaus Neuer Markt, um sich den wirklich großen Themen des Lebens zu widmen: Liebe, Glück und Unsterblichkeit.

Wenn Müller die Bühne betritt, rastet das Publikum förmlich aus, denn Müller ist ein Hochleistungskomiker im Schnellfeuermodus. Nicht einer von der intellektuellen Sorte, sondern eher ein Beobachter des alltäglichen Wahnsinns, in dem sich aber jeder Besucher sofort wiedererkennt.

Müllers Repertoire ist enorm. Er ist politisch pointiert und seine Werktagsgeschichten sind echte Brüller. Dabei ist sein optisches Auftreten eher unspektakulär: Jeans und sein unvermeidliches schwarzes "Dreggsagg-T-Shirt" - sein Markenzeichen! Denn in Franken ist ein Drecksack nicht einfach ein übler Kerl. Im Gegenteil: Er ist ein schlaues Schlitzohr - jemand der im Leben das bekommt, was er erreichen möchte. Dem gelernten Werkzeugmacher Michl Müller ist dies zweifelsohne geglückt.

Dazu lacht er gerne und viel, auch über sich selbst, was ihn sehr sympathisch rüberkommen lässt. Vor allem, wenn er mitten in einer Nummer einen seiner prustenden Lachanfälle bekommt. Im ausverkauften Bürgerhaus fliegen dem in Bad Kissingen geborenen Comedian schon nach dem ersten Gag förmlich alle Herzen zu. Und er hat Stehvermögen: Ein Drei-Stunden-Programm wie das von Müller, mit einer nur 20 Minuten währenden Pause, das braucht Kondition. Auch vom Publikum.

Das durchtrainierte Energiebündel läuft pausenlos auf und ab und haut einen Witz nach dem anderen heraus. An Themen mangelt es ihm nicht. Doch hinter der ganzen Plauderei stecken auch viel Wahrheit und vor allem viel Tagesaktualität, im "Bolidischen" vor allem. So stellt er trocken fest: "Die SPD hat ja weniger Prozent als Eierlikör" oder "die Ursula von der Leyen mehr Kinder als die Bundeswehr funktionsfähige Eurofighter".

Kein Thema wird ausgespart: der Dürresommer 2018, Intimrasur und "frische Ünnerhos" oder das Nivea-Trauma seiner Kindheit ("Mit Nivea haste geglänzt, dass alle Hunde gedacht haben, du bisch ä Schäufele"). Bei Müller kommt einfach alles auf den Tisch: E-Zigaretten, Homöopathie, Veganer, Sex - Zeit zum Luftholen bleibt kaum.

Eine Sachen kann der Michl prima: "Mit de Leut!". Immer wieder schäkert er mit dem Publikum und baut Besucher spontan ins Programm ein, wie "d' Rudi aus Neuweier". Der hat es nicht ganz leicht an diesem Abend. Ebenso wie das Liebespaar Romeo und Julia. So verkündet Romeo neuzeitlich seiner Herzangebeteten: "Du, ich lieb dich voll krass", während Julia haucht: "Du, ich hab schon nen Freund!" Natürlich kann Michl Müller dazu ein Lied trällern.

Die vielen ungewöhnlichen Begebenheiten entlocken dem lustigen Franken immer wieder skurrile Lieder. Dabei tanzt, gestikuliert und kaspert der Kabarettist mit viel Körpereinsatz sowie gutem Taktgefühl auf der Bühne umher. Am Ende des gefeierten Abends kommen dann noch die Müller'schen Gassenhauer auf die Bühne, wie die "Fleischfachverkäuferin", "Weißt Du, warum ich bei Dir bleibe" und nicht zu vergessen, das "Heringsdösle". Der Text dazu? "Allmächd!" Doch der Abend insgesamt: "Bassd fei scho!"