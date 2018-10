"Ohne Geduld geht gar nichts" Bühl (jure) - Es ist immer wieder ein Dorado für Modellbauer: die Ausstellung des Deutsch-Kanadischen Plastikmodellbauclubs "Maple Leaf Modellers" im Bürgerhaus Neuer Markt. Da es in den rar gewordenen Spielzeugläden kaum noch Bausätze zu kaufen gibt, nimmt die Bedeutung von Ausstellungen wie diesen zu. Und so stapelten sich am Samstag auf den Tischen die Kartons mit Schätzen aus aller Welt. Ebenso gefragt waren Zubehörteile, die den Modellen den letzten Schliff verleihen und Dioramen ganz individuell gestalten lassen. Das Entdecken von neuen Herausforderungen ist das eine, das den Reiz der Veranstaltung ausmacht. Ebenso wichtig ist vielen Modellbauern das Fachsimpeln mit Gleichgesinnten. "Die Resonanz ist dieses Jahr riesig", freute sich der Vorsitzende Albert Lambrecht über 170 belegte Tische und zahlreiche interessierte Besucher. Roland Schmidt aus Stuttgart kommt seit vielen Jahren nach Bühl, um Freunde zu treffen und mit seinen Clubkollegen Modellbauten zu präsentieren. Zu seinen Schwerpunkten zählen historische Schienenfahrzeuge, Dieselloks für die Wehrmacht und bis heute im Einsatz befindliche Waggons. Aktuell arbeitet er gerade am maßstabgetreuen Nachbau eines sowjetischen Panzertriebwagens aus den 1930er Jahren, von denen nur zwei Stück jemals gebaut worden seien. Wie fast alle Modellbauer hatte auch er auf seiner Arbeitsplatte ein scharfes Messer, eine kleine Zange und Klebstoff liegen. Der Unterbau des Triebwagens soll verstärkt werden, erklärte er, während er mit ruhiger Hand, Kanten biegt und prüfend das Ersatzteil nach oben hält, um die Millimetertüftelei zu überprüfen. "Ohne Geduld geht gar nichts", beschrieb ein Clubkollege die Filigranarbeit. Umso mehr freuten sich die Modellbauer, wenn ihre Ergebnisse ob der Detailverliebtheit bewundert wurden. "Es muss so nah am Original nah sein, wie nur möglich", erklärte VW-Fan Jürgen Storch, der schon als Elfjähriger den Modellbau für sich entdeckt hatte und gerne auch mal Bausätze miteinander kombiniert. Stolz ist er beispielsweise auf seinen "Busgatti". Dahinter steckt eine Kombination eines VW-Busses mit einem Bugatti-Sportflitzer. "Im richtigen Leben wäre er durchaus fahrbereit", meinte Storch und öffnet die Motorhaube, um Einblick ins Innenleben zu geben. Mit seinen Automodellen gehört er allerdings einer Minderheit an. Die große Zahl der Aussteller hat sich auf Flugzeuge und Militärfahrzeuge spezialisiert. Vom minengeschützten Truppentransporter über die israelische Luftwaffe bis hin zum Luftkissen-Landungsboot der United States Navy reichte die Palette. Breiten Raum nahm selbstredend auch die kanadische Luftwaffe ein. Schließlich entstand der Verein einst aus einer Interessengemeinschaft von kanadischen Soldaten in den 80er Jahren. Alle zwei Wochen treffen sich die Modellbauer montags um 19.30 Uhr im Bühler Vereinshaus.

