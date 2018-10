Andächtig öffnen und stilvoll genießen

"Wir werden Sie unter die kulturellen Vereine einsortieren", sagte der Rathauschef. Beim Bierbrauen handle es sich schließlich um ein altes Kulturgut. Er selbst sei bekennender Wein- und Biertrinker "in Maßen" und freute sich über die Idee von Albrecht Echle, Andreas Geromüller, Dr. Boris Kirschsieper, Manfred Kist, Linus Maier, Axel und Yves Marin, Manfred Spinner und Erwin Weber. Um den mittäglichen Biergenuss mit der alten Regel "Kein Bier vor Vier" in Einklang zu bringen, schenkte der Bürgermeister den Aktiven eine Wanduhr, auf dem jede Stundenziffer eine Vier ist.

Der Name der Biere gefiel dem Bürgermeister besonders. "HEIMatBRÄU" klinge doch sehr heimelig. Genau so ging es in dem Zelt auch zu, in dem sich rund 120 geladene Gäste zur ersten Verkostung versammelten. Gemeinderäte und Vereinsvorstände, Sponsoren und Unterstützer des seit Ende Juli eingetragenen Vereins waren gekommen. Die Ehefrauen des Vorsitzenden und "Oberbrauers" Boris Kirschsieper sowie seiner acht "Braulehrlinge" halfen beim Ausschank mit, obwohl sie lediglich als "passive" Vereinsmitglieder aufgenommen worden waren.

"Das Bier vom Dorf" wolle man ab sofort jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr im Hinterhof der Hauptstraße 100 verkaufen, erklärte Moderator und "Braulehrling" Linus Maier, der große Namen von Goethe bis "Shakesbier" für die Kultur des Biergenusses heranzog. Gebraut habe man bisher rund 600 Liter und abgegeben werden sie in wiederverwendbaren Literflaschen und Fünfliter-Fässchen. Zur ersten Verkostung am Samstag gab es dunkles Weizenbier, Festbier und Pils zum Probieren.

Kirschsieper berichtete über die Entstehung der Idee, den Ankauf der Brau-Utensilien von der "Alten Post" in Bühl und den Umbau der alten Brennerei beim geschichtsträchtigen Haus 100 an der Hauptstraße. Hier hatte der Unternehmer Arist Dethleffs 1931 den ersten deutschen Wohnwagen entwickelt.

Musikalisch unterhaltsam begleitet wurde der Start der 1. Bierbrau Manufaktur Ottersweier von Jochen Singler mit seiner Gitarre. Der frühere Wirt eines Gasthauses in Zell am Harmersbach sprach von einer vielfältigen Bierlandschaft in Deutschland. Rund 1500 Brauereien seien mit rund 5000 Sorten am Markt. Das Ottersweierer Heimatbräu will nicht zu den kommerziellen Marken gehören. Mühevoll handgemacht solle man es andächtig öffnen und stilvoll genießen, meinen die Hobbybrauer.

Der Ottersweierer Illustrator Heinz Wendling freute sich mit und überreichte eine handgezeichnete Karikatur der "Biertaufe". Darauf erbitten die Ottersweierer Bierbrauer vom Pfarrer den Segen für ihr Bierfässchen. Die Geistlichkeit spricht "Auf dass es groß und stark werde." Gemeinderätin Herta Finkbeiner-Schilling wünschte viel Erfolg und sagte zu, Kundin zu werden. Bei der anschließenden Besichtigung der kleinen Brauerei ließen sich die Gäste von Kirschsieper erklären, welche Schritte zur kräftigen Farbe und zum feinporigen Schaum führen.