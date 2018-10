R echerche eine spannende Detektivarbeit

Am Sonntag, 11. November, wird es um 15 Uhr im Rahmen eines Bildervortrags in der "Laube" vorgestellt. Eine Auflage von 500 Stück hat die pensionierte Realschullehrerin geordert. Das neue Werk leistet einen interessanten und bedeutsamen Beitrag zur Ortsgeschichte, denn mit ihrem Faible für tiefgründige, umfassende Recherche beschränkte sich Baumann keineswegs auf Archive.

Rund 100 Zeitzeugen und Nachfahren ehemaliger Betriebsinhaber hat sie aufgesucht, viele mehrfach, um Interviews zu führen und altes Bildmaterial zu sammeln. Baumann: "Ich war schon als Kind fasziniert von Detektivgeschichten. Und auch dieses Mal war die Recherche wie eine spannende Detektivarbeit." Im Nachhinein wundere sie sich, wie sie die große Energie und lange Ausdauer habe aufbringen können. Die Idee kam ihr, als sie zu ihrem letzten Buch zum Thema Kriegserlebnisse forschte.

Bei ihrem neuen Werk, an dem sie rund zehn Jahre arbeitete, erhielt sie manch guten Tipp und viel Unterstützung von den ehemaligen Bühlertäler Schulkameraden. "Wir haben seit jeher eine enge Verbindung und regen Kontakt untereinander", erklärt sie.

Sie freut sich, dass ihr früherer Klassenkamerad Arnulf Faller ihr viel Zeitgeschichtliches über das Gasthaus "Laube" erzählen konnte. Er entstammt dem Wirtshaus. Gemeinsam mit anderen Schulkameraden wird er Baumann beim Bildervortrag unterstützen.

Faller meint: "Das Gasthaus ist ortsbildprägend. Es ist schön, dass die weitgehend original erhaltenen Gasträume durch den Partyservice gastronomisch genutzt werden." Man wolle das so lange wie möglich erhalten. Das Anwesen gehöre seinem Schwager und seinem Neffen. Baumann leiste mit dem Thema einen wertvollen Beitrag zur Aufzeichnung der Ortshistorie. Er freue sich sehr, dass in diesem Rahmen auch die Geschichte seines Elternhauses dokumentiert werde.

Seine Großeltern Theresa und Josef Knopf hatten 1913 das Gasthaus übernommen. Das Schicksal forderte die Familie. Großvater und Onkel verstarben früh. Dann stand seine Mutter Irmgard vor der Entscheidung, das Wirtshaus, zu dem auch eine Metzgerei gehörte, weiterzuführen. Sie heiratete 1944 Alois Faller. Der hatte alte Sprachen in Freiburg studiert und dort eine Professur. Er verzichtete der Liebe wegen darauf und ging als Quereinsteiger in Gastronomie und Metzgerei.

"1957 haben meine Eltern das Wirtshaus umgebaut. In diesem Jahr verstarb auch mein Vater", erinnert sich Faller. Seine Mutter habe mit drei Kindern zwischen vier und elf Jahren und den zwei Betrieben dagestanden. Es sei die Zeit Ende der 50er bis zu Beginn der 70er Jahre gewesen, als der Tourismus im Ort eine große Blüte erlebt habe. "Das alles konnte nur durch den großen Zusammenhalt in der Familie bewältigt werden. Alle haben von Kindesbeinen an mitgeholfen", beschreibt er die damalige Zeit. Er erinnert sich an treues, fleißiges Personal und an die sonntäglichen Stammtische, bei denen fast zwei Dutzend Männer die Kommunalpolitik wälzten. "Dabei ging es meist offen und heftig zu. Aber es gab nie Ausfälle."

Am Beispiel der "Laube" will Baumann am 11. November auch den Aufbau ihres Buches veranschaulichen. Sie hat unter anderem ein Verzeichnis mit Symbolen versehen, das auf einen Blick zeigt, welche Gaststätten heute noch in Betrieb sind, welche umgenutzten Gebäude noch stehen und was abgerissen wurde.