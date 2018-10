Die Zukunft des Fanfarenzugs ist gesichert

Bühl

"Johnny Cash Show" im Bürgerhaus Bühl (red) - Robert Tyson, Sänger der Band "The Cashbags", steht im Mittelpunkt einer "Johnny Cash Show", die am 23. November wieder in Bühl im Bürgerhaus Neuer Markt Station macht. Bei ihrem letzten Besuch lieferte die Band eine mitreißende Show ab (Foto: T. Ebert).

Bühlertal

Spannende Detektivarbeit Bühlertal (eh) - Im vergangenen Jahrhundert gab es in der Talgemeinde 68 Betriebe, die gastronomische Angebote machten oder Lebensmittel wie Back-, Fleisch- und Wurstwaren selbst erzeugten. Renate Baumann hat die Historie all dieser Betriebe in einem Buch aufgearbeitet (Foto: eh).

Stuttgart / Baden-Baden

Späte Schwangerschaft Stuttgart/Baden-Baden ( lsw/red) - Immer mehr Neugeborene in Baden-Württemberg haben eine Mutter, die 35 oder älter ist. Im Jahr 2017 waren es im Südwesten rund ein Viertel. In Baden-Baden lag der Anteil bei 29,5 Prozent, im Landkreis Rastatt bei 23,2 Prozent (Foto: dpa).

Rastatt

Bushaltestelle im Fokus Rastatt (dm) - Nach einem Gespräch zwischen Elternbeiräten der Hans-Thoma-Schule Rastatt und Vertretern der Stadtverwaltung wird es keine zusätzlichen Busse im Shuttleverkehr nach Wintersdorf geben. Indes gab es viele Verbesserungsvorschläge für die Haltestelle am Röttererberg (Foto: fuv).