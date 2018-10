"Oscars" für Ottersweierer Firmen

25 Preise in verschiedenen Kategorien werden bei der Gala verliehen. Selten, dass gleich mehrere dieser Awards in dieselbe Gemeinde gehen. Dieses Kunststück ist nun nicht etwa einer Großstadt gelungen, sondern Ottersweier. Zwei Druck- und Medien-Awards und eine Manager-Auszeichnung wurden an die glücklichen Gewinner aus dem Badischen verliehen.

Sieger der Konkurrenz "Weiterverarbeiter des Jahres" ist die Buchbinderei Spinner. Der erste Platz in der Kategorie "Sozial engagiertes Druckunternehmen des Jahres" ging in die unmittelbare Nachbarschaft, an die Firma B&K Offsetdruck.

Eine besondere Ehre wurde außerdem B&K-Chef Jörn Kalbhenn zuteil. Er konnte die renommierte Auszeichnung zum Druckerei-Manager des Jahres entgegennehmen. Die 20-köpfige Jury zeigte sich beeindruckt von der klaren Strategie und dem gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstsein des Unternehmers. Kalbhenn dankte seinen Mitarbeitern: "Es ist mir eine große Ehre, diesen Preis im Namen meiner Mannschaft in Empfang nehmen zu dürfen. Diese Auszeichnung verstehe ich als Ergebnis einer perfekten Zusammenarbeit, Fachkenntnis und Motivation aller B&K'ler."

Der Award für das soziale Engagement würdigt die gesellschaftliche Integrationsleistung von B&K. In einem Informationsblatt, mit dem sich die Firma um die Auszeichnung beworben hatte, werden beispielhafte Wege von Migranten vorgestellt, die es aufgrund ihres besonderen Leistungswillens, ihrer Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und Wissbegierde geschafft haben, im Berufsleben Fuß zu fassen. Kalbhenn und seine Mitarbeiter begleiten und unterstützen die Migranten auch außerhalb ihres Jobs, etwa bei der Wohnungssuche, bei Behördengängen und beim Spracherwerb. Heute arbeiten bei B&K 225 Mitarbeiter aus 18 Nationen, zwölf Nachwuchskräfte werden derzeit ausgebildet.

Die Firma Spinner hat sich als Buchbinderei in der Kategorie der "Weiterverarbeiter" beworben, ist prompt nominiert worden und hat deutschlandweit den ersten Platz erreicht. Kein Wunder, hatte die Firma doch zehn außerordentliche Bücher und Broschüren zur Begutachtung eingereicht. Jedes Exemplar ist ein individuelles Kunstwerk, teils mit textilen Einbänden, mit Prägungen, Schubfächern und eingeschobenen Broschüren. Es sind komplexe Sonderarbeiten für renommierte Firmen und Verlage.

"Wir haben einen internationalen Weg eingeschlagen und bedienen heute Kunden auf der ganzen Welt", erklärt Hans-Jörg Spinner die Strategie der Buchbinderei. Er freut sich ganz besonders über diesen Erfolg in einer schwierigen Branche und auch er dankt der ganzen Belegschaft: "Ohne unser großartiges Team aus 98 Mitarbeitern wäre dieser Award niemals nach Ottersweier gekommen", sagt er.

Beide ausgezeichneten Firmen sind lange in Ottersweier beheimatet. Josef Spinner gründete 1951 die Buchbinderei, 1969 folgte Jochen Kalbhenn mit seiner Druckerei. Beide Betriebe sind nach wie vor in Familienhand. Hans-Jörg und Manfred Spinner führen die Firma in zweiter Generation, Tobias und Christian Spinner mischen als dritte Generation in der Geschäftsleitung bereits mächtig mit. Jörn Kalbhenns Töchter sind noch in der Ausbildung, stehen aber in den Startlöchern.