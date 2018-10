Herausforderungen erfolgreich gemeistert

Mannheim



Frau bei Brand gestorben Mannheim (lsw) - Bei einem Feuer in einer Mannheimer Wohnung ist eine 64 Jahre alte Frau gestorben. Die Feuerwehr ist am Samstagvormittag zu dem Zimmerbrand ausgerückt und habe während der Löscharbeiten im Obergeschoss die Tote geborgen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Bei einem Feuer in einer Mannheimer Wohnung ist eine 64 Jahre alte Frau gestorben. Die Feuerwehr ist am Samstagvormittag zu dem Zimmerbrand ausgerückt und habe während der Löscharbeiten im Obergeschoss die Tote geborgen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr