Sprachrohr des Einzelhandels Bühl (gero) - Erneut Stühlerücken im Bühler Friedrichsbau. Und wieder betrifft das Personal-Revirement die FDP-Fraktion. Nachdem der langjährige Fraktionsvorsitzende und Bühler Ehrenbürger Jan Rassek im Juli 2016 altersbedingt ausschied, rückt nun Stefan Böckeler aus gesundheitlichen Gründen vom Ratstisch ab. Für ihn wird Elektromeister Gerhard Veith nachrücken. Für Oberbürgermeister Hubert Schnurr bedeutet der Rückzug Böckelers einen "großen Verlust", weil er sich viele Verdienste um den Bühler Einzelhandel und das Stadtmarketing erworben habe. Damit gehe wichtiger Sach- und Fachverstand verloren. Persönlich habe er an ihm auch seine "sehr angenehme Art" geschätzt. Der Bühler Gemeinderat wird am 14. November den Antrag auf die Mandatsniederlegung zur Kenntnis nehmen und absegnen, um ihn dann am 5. Dezember zu verabschieden. In derselben Sitzung wird Gerhard Veith vereidigt. Der Konditormeister Stefan Böckeler war und ist in der Stadt gesellschaftlich engagiert wie wenige andere - und das auf vielen Ebenen. Jahrelang gehörte er der Bühler Feuerwehr an vorderster Front an, 19 Jahre lang ließ er sich in die Pflicht als Stadtrat nehmen. Eine attraktive Einkaufsstadt Bühl mit einem gesunden Branchenmix auf hohem Qualitätsstandard sind ihm ein Herzensanliegen, Leerstände ein Gräuel. Von seinem Wissen, seinem Tatendrang und zukunftsorientierten Denken profitierte auch die Einzelhandelsgemeinschaft "Bühl in Aktion", in der er zusammen mit seinem Kollegen Lutz Raeck jahrelang den Vorsitz übernahm. Aber er ist auch ein Mann der Tat: Maßgeblich und aktiv war er unter anderem an der Weiterentwicklung der Bühler Samstage, der verkaufsoffenen Sonntage, des Zwetschgenfests oder des Adventsmarkts beteiligt. Stillstand mag er wie kalten Kaffee. Dass er nun auf Anraten seiner Ärzte etwas kürzer treten soll, fällt ihm schwer, sei aber alternativlos, zumal er auch in Baden-Baden und Karlsruhe zwei große Betriebe unterhält und 120 Mitarbeiter beschäftigt. Immerhin: Seine beiden Söhne Sebastian und Christian sind inzwischen Mitglieder der Geschäftsleitung. Das Familienunternehmen Böckeler hat darüber hinaus die Stadt Bühl bundesweit in die Schlagzeilen gebracht: Er, Stefan, und seine Söhne Fabian und Christian stellten zusammen gleich dreimal den Bundessieger im Konditorenhandwerk. Das gab es bislang noch nie im deutschen Handwerk. "Schweren Herzens", wie er gesteht, sagt er dem Friedrichbau nun Adieu, "weil ich das Mandat gerne ausgeübt habe und auch etwas bewegen konnte". Neben seiner Gemeinderatstätigkeit war Böckeler auch Beirat im Erich-Burger-Heim, Vorstand in der Naturschutzstiftung Waldhägenich und Aufsichtsrat der Bühler Sportstätten GmbH. Er gilt als geerdet, geradlinig, pragmatisch und verlässlich, was ihm die Wertschätzung und Sympathie aller Kollegen im Friedrichsbau einbrachte. FDP-Fraktionsvorsitzender Lutz Jäckel sprach bezüglich der Entscheidung Böckelers von einem "großen Verlust". Er sei das "Sprachrohr" des Bühler Einzelhandels schlechthin. Familienunternehmen und der Mittelstand lägen ihm am Herzen. Und: "Er hat wichtige Impulse gegeben und war immer für praktikable Lösungen zuständig. Wir werden ihn als Fraktionskollegen sehr vermissen." Dem "Lauf der Zeit" gewinnt Jäckel aber auch eine positive Seite ab: Mit Alfred Veith rücke ein weiterer Vertreter des Handwerks nach, "das ist ganz wichtig". Als Experte auch für erneuerbare Energien sei er eine "Bereicherung für die Fraktion". Einen Wunsch hat Stefan Böckeler dann doch noch an seine Gemeinderatskollegen: Mögen sie dafür sorgen, dass der Wochenmarkt dorthin zurückkehrt, wo er hingehört: auf den Marktplatz.

