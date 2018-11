Konkurrenzlos in Mittelbaden

Bühl - Das Jugendorchester des Blasmusikbezirks Yburg-Windeck genießt weit über die Region hinaus ein hohes Ansehen. Maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung des aus knapp 100 Jugendlichen bestehenden Ensembles hat Monika Gutmann als musikalische Leiterin. Beim Bezirkskonzert am kommenden Sonntag im Bürgerhaus, 18 Uhr, jährt sich ihre Dirigententätigkeit zum 20. Mal.

Noch gut kann sich die 44-jährige Gymnasiallehrerin an ihren Einstieg als Dirigentin des Bezirksorchesters erinnern. Ihr Vorgänger Bernd Kölmel hatte im Mai 1998 eine Reihe von Musikern zur Gründung eines "Sinfonischen Jugendorchester" abgezogen. Die verbliebenen etwa 15 Mitglieder sollten bis zum nächsten Bezirkskonzert den Grundstock für das Bezirksjugendorchester bilden. "Da war ich bei fast jedem Konzert in der Umgebung und hab' mir die talentiertesten jungen Leute zusammengesucht", erinnert sich Gutmann an den ehrgeizigen Plan, innerhalb nur weniger Monate eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, was letztlich auch gelang.

Leistungsabzeichen als Aufnahmekriterium

Um dauerhaft erfolgreich zu sein, erarbeitete Gutmann ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Gesamtkonzept für ihr Ensemble. Als Voraussetzung zur Aufnahme in das Orchester sollte fortan der Erwerb des Jungmusikerleistungsabzeichens in Silber oder im Einzelfall ein sehr guter Abschluss in Bronze gelten. Nicht überall war die positive Entwicklung des Orchesters damals gerne gesehen. "Da galt es, einige Widerstände bei den Vereinen zu brechen", blickt Gutmann schmunzelnd an ihre ersten Jahre im Amt der Bezirksdirigentin zurück. Einige Vereinsführer hatten seinerzeit Vorbehalte gegenüber einem Engagement ihrer Nachwuchsbläser beim Bezirksjugendorchester, erinnert sie sich.

Während sich das mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte "Sinfonische Jugendorchester" schon nach etwa einem Jahr auflöste, entwickelte sich die von Gutmann geleitete Talentschmiede qualitativ und quantitativ stetig weiter. Unter den motivierten Jugendlichen in den Mitgliedsvereinen des Bezirks gilt es inzwischen als cool, nicht nur das Leistungsabzeichen in Bronze als Zugangsvoraussetzung für den Einstieg in das Erwachsenenorchester der Vereine zu machen, sondern auch die ungleich schwierigere "Silber"-Version in Angriff zu nehmen, um auch im Bezirksorchester mitspielen zu können.

"Wertschätzung und klare Regeln" nennt Gutmann als Eckpfeiler und Grundvoraussetzungen für ihre auch international beachtete Arbeit mit den Jugendlichen. Eine positive Wahrnehmung der Menschen ist für sie der Schlüssel für eine erfolgreiche Arbeit - sowohl als Lehrerin am Rastatter Tulla-Gymnasium als auch als musikalische Leiterin des Bezirksorchesters.

"Ich fordere Leistung und Engagement von den jungen Musikern. Ich rede mit ihnen nicht wie mit Kindern, sondern wie mit Erwachsenen", betont Gutmann im klaren Bewusstsein um das große musikalische Potenzial. Sie empfinde es als besonderes Geschenk, jedes Jahr mit den größten Talenten der Region zusammenarbeiten zu dürfen. Das motiviere sie immer wieder aufs Neue.

Gutmann legt viel Wert auf den Klang ihrer Orchester - sowohl in ihren Vereinen als auch bei den Jugendlichen im Bezirk. "Ein guter Sound setzt voraus, dass alle innerhalb des Klangbildes spielen", erklärt sie. Ausnahmslos jeder Musiker sei in ihren Augen gefordert, sich dynamisch diszipliniert zu verhalten. "Die dritte Stimme ist genauso wichtig wie die erste und für den Klang sogar noch einschneidender", erklärt die Dirigentin. Für sie ist die Gleichbehandlung aller vermeintlich "nicht so wichtigen" Begleitmelodien und der führenden ersten Stimmen eine weitere Form von Wertschätzung.

"In Größe und Qualität ist unsere Bezirksjugend innerhalb des Blasmusikverbands Mittelbaden konkurrenzlos", schwärmt der Bezirksvorsitzende Sven Wilhelm. Monika Gutmann sei nicht nur musikalische Leiterin, sondern für nahezu die gesamte Organisation verantwortlich: "Es ist ihr Orchester."