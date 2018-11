"Nichts, was normal ist"

Die Restaurierung des denkmalgeschützten Gebäudes ist nicht nur aufwendig, sondern auch anspruchsvoll. Will sagen: Die Stahlkonstruktionen, ein Lastenaufzug und vieles mehr, was an das ehemalige Warenlager der ZG erinnert, werden übernommen und überarbeitet. Unter anderem wurde das Treppenhaus angehoben und der künftigen Nutzung angepasst. Auch die Fensteröffnungen sind inzwischen neu verglast und die Stahlkonstruktionen nachbehandelt. Kurzum: Das Industriedenkmal strahlt einen individuellen Charme aus und hätte auch einer Eventlocation alle Ehre gemacht.

Ein Sprecher der Bauherrengemeinschaft betont im BT-Gespräch die "hervorragende Zusammenarbeit und Abstimmung" mit der Karlsruher Denkmalbehörde. Was das Objekt so einzigartig und eben anspruchsvoll macht: "Es gibt nichts, was normal ist. Für alles muss eine Sonderlösung her."

Aktuell laufen die Trockenbauarbeiten. Danach kann der Bauzeitenplan detaillierter fixiert werden. Das Raumprogramm hingegen ist festgezurrt: Im Erd- und Obergeschoss werden die Trainingsgeräte stehen, im ebenerdigen Kellertrakt mit Tageslicht sind die Umkleideräume, Sanitärbereiche und Solarien untergebracht.

Falls das Wetter in den Wintermonaten mitspielt, peilt der Mieter, Marvin Allotay, für Ende Januar die Eröffnung an. Er betreibt in Südwestdeutschland als Franchisenehmer bereits sechs Fitness-Studios der Marke clever fit unter dem Slogan "Fitness, Gesundheit, Lifestyle". Studioleiter wird Ilyas Günesebakan, der bereits die Acherner Dependance leitet. Er versteht das Unternehmen als "Premium-Discounter" mit Monatspreisen zwischen 25 und 35 Euro bei Abschluss eines Zwölf- beziehungsweise 24-Monats-Abos.

Sportlich sind auch die Öffnungszeiten an Werktagen zwischen 6 und 24 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr. Gerade mal einen Ruhetag gönnt man sich: den 1. Januar. Günesebakan ist sich ziemlich sicher: "Das wird heftig einschlagen in Bühl."