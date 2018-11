Mutbürger statt Wutbürger

Hintergrund sind Pläne der Stadt, auf dem Gelände des Kinder- und Familienzentrums ein dreigeschossiges Gebäude mit Mensa, Jugendcafé und weiteren Klassenräumen zu errichten. Dieser Planung würde der komplette Baumbestand zum Opfer fallen, was vor allem den Unmut der Bewohner der benachbarten Seniorenwohnanlage St. Elisabeth hervorruft.

"Die Kinder und Jugendlichen, die sich in ihrem die sich in ihrem Jugendcafé treffen wollen, sind unsere Zukunft. Und für diese Zukunft kämpfen wir mit ihnen zusammen", wird Doris Braszus in einer Pressemitteilung weiter zitiert. Selbstverständlich sollen die Schulen schnellstmöglich die Räumlichkeiten erhalten, die sie für eine gute Bildungsarbeit benötigen. Dies könne aber nicht mit einer zusätzlichen Versiegelung und einer Baumvernichtung in einem "schon umfangreich zubetonierten Stadtbereich" einhergehen. Eine erfolgreiche Nutzung des Gebäudes und seiner Einrichtungen sei nur "in einem guten Stadtklima" möglich.

Die Anwesenden waren sich einig, dass nur eine gemeinsame und einvernehmliche Suche nach Alternativen dem Ziel für eine nachhaltige Zukunft für Bühl gerecht werden könne. "Das muss aber ergebnisoffen und ohne Vorfestlegungen der Stadtverwaltung geschehen, damit wir Bürger uns mit unseren Alternativvorschlägen auch ernst genommen sehen", forderte Wolfgang Flösser.

Die Teilnehmer der Infoveranstaltung beklagten außerdem, dass die Signale aus dem Rathaus oft missverständlich gewesen seien. Es würden sich viele Fragen stellen: Hat es die Stadt versäumt, ihre Bürger rechtzeitig vor dem beschleunigten Genehmigungsverfahren mit ins Boot zu holen? Muss sie jetzt wieder zurückrudern, da sie erkennt, dass es möglicherweise noch bessere Alternativen als die vorgelegte Planung gibt?

"Wir wollen einen Bürgerrat mit Vertretern der betroffenen Anliegen, der sich zusammen mit Vertretern der Stadtverwaltung an einen Tisch setzt und ernsthaft überlegt, wie wir allen berechtigten Anliegen am Besten gerecht werden können," formulierte ein Bürger, der bemängelte, dass die Stadtverwaltung zu wenig Bereitschaft zeige, um nach möglichen Alternativlösungen zu suchen. Der Verweis von OB Schnurr auf die Bürgerbeteiligung am kommenden Montag beruhige die Anwohner jedenfalls nicht: "Uns ist nach wie vor unklar, welchen Einfluss wir tatsächlich noch auf die Planung haben", betonte Joachim Späth.

Ein weiteres Treffen der Bürgerinitiative ist für heute um 17 Uhr im Gemeinschaftsraum der Seniorenwohnanlage St. Elisabeth anberaumt, um nach weiteren Alternativmöglichkeiten zu suchen, die beim Bürgerdialog am kommenden Montag um 18 Uhr im Bürgerhaus eingebracht werden sollen. Außerdem bietet die Bürgerinitiative eine weitere Infoveranstaltung am Samstag, 10. November, um 15.30 Uhr im Hotel Froschbächle an. Am 16. November endet dann die Offenlage des Bebauungsplans und damit die Einspruchsfrist. "Jeder Mensch hat das Recht, Einspruch zu erheben, statt nur zu schimpfen und Mutbürger statt Wutbürger zu sein", betonte Braszus abschließend.