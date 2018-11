Ein Original mit einem großen Herzen





Von Adalbert Metzinger Bühl - Ich selbst habe den "Schwanen" ab 1965 zunächst als Schüler kennengelernt. Die Gaststube und das Nebenzimmer waren damals mit Holztischen, Stühlen, Sitzbänken und Kachelofen recht einfach möbliert, während sich ein WC wie heute noch im Außenbereich befand. Am meisten beeindruckte aber die Wirtin "Hanne", die die Bestellungen aufnahm und an den Tisch brachte. Sie war eine einfühlsame und verständnisvolle Frau, die den Anwesenden das Gefühl gab, ein willkommener Gast zu sein. Besonders viele junge Menschen schätzten Johanna Vollmer als vertrauenerweckende Persönlichkeit. Sie war in der zentralen Position als Wirtin elementar wichtig für den "Schwanen". Zwischen Mitte der 1960er Jahre und 1975 entwickelte sich durch ihren positiven Einfluss im "Schwanen" für viele jugendliche Besucher ein Gefühl der Geborgenheit in einer eigenen kleinen Welt, in der auch ein gewisses Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl entstand. Die in dieser Zeit im "Schwanen" herrschende Atmosphäre des Heimeligen und eine ausgeprägte Kommunikationskultur vermittelten den Besuchern eine gewisse Nähe und Vertrautheit, die zu interessanten Gesprächen und Diskussionen führen konnte. Der "Schwanen" war somit auch ein Ort, an dem der Einzelne relativ leicht Anschluss fand und sogar freundschaftliche Beziehungen ihren Anfang nahmen. Im "Schwanen" galt das Prinzip der gegenseitigen Toleranz und Akzeptanz. Neben dem Geplauder über banale Dinge und Geschehnisse bestimmten Ende der 1960er Jahre bis in die 1970er Jahre besonders auch politische Themen die Gespräche. Im "Schwanen" traute man sich, auch mal radikale Ansichten zu äußern und darüber heftig miteinander zu diskutieren. Viel Geld hatten die jungen Leute allemal nicht, wofür "Hanne" aber Verständnis zeigte. Die überwiegende Mehrheit der Gäste begnügte sich meist mit Getränken, denn das Essen stand hier nicht im Vordergrund. Das Angebot an Speisen beschränkte sich damals nur auf kleine Imbisse, zum Beispiel Wurstsalat. Neben Salzstängele und Landjägern war "Hannes Handvesper" besonders begehrt. Es bestand aus zwei Scheiben Kommissbrot mit Lyoner, Gurken und Zwiebeln. Aufgrund des geringen Preises wurde dieser bodenständige "Burger" besonders von den jugendlichen Gästen gern bestellt. "Hannes" Team an Helfern passte bestens zum "Schwanen". Der ältere Bruder und ehemals selbstständige Schneidermeister Hermann arbeitete mit, genauso wie Hannes Nichten Inge Volz und Christel Vollmer-Bröckl, die die Gäste bedienten. Besonders Letztere hatte das Gasthaus und ihre Tante sehr gemocht. Der "Schwanen" war für sie wie eine zweite Heimat. Außerdem hat sie beim Umgang mit den Gästen wichtige Erfahrungen gesammelt und ein Faible für den Service entwickelt. Ein wichtiger Mitarbeiter war auch Rolf Bruder, genannt "Stan", der tagsüber als Schreiner arbeitete und abends Bier zapfte. Irgendwie wirkte der "Schwanen" zur damaligen Zeit wie eine Art öffentliches Wohnzimmer und bildete dadurch eine überschaubare Gegenwelt zur Entfremdung in der Gesellschaft. In diesem Raum des Aufgehobenseins vergaß man zuweilen die Einsamkeit, ließ sich die Befangenheit gegenüber "fremden Gästen" lockern und konnte man ein paar Stunden plaudern. Die Gaststube war auch ein Ort der intellektuellen Inspiration und der Begegnung. Als Stammgast kannte man viele und wurde von vielen gekannt. Es konnte Jahre später passieren, dass man irgendwo zufällig auf ein vertrautes Gesicht stieß und feststellte, dass man sich vom "Schwanen" kannte. Für diese besondere Gaststätte mit einem gewissen "sozialpädagogischen" Flair und deren Kontinuität in dieser Zeit war in erster Linie "Hanne" verantwortlich. Viele Gäste, besonders die jungen Leute, empfanden den "Schwanen" als Identität stiftenden Treffpunkt. Natürlich kehrten nicht nur Jugendliche im "Schwanen" ein - aus allen Bevölkerungsschichten waren Gäste generationsübergreifend anzutreffen. Besonders starker Besuch herrschte am Freitag- und Samstagabend. In der prall gefüllten Gaststube konnte es schon mal sein, dass sich unter den Zufallsbegegnungen recht gegensätzliche Gesprächspartner "beharkten", zum Beispiel ein Bundeswehroffizier aus der Kaserne in Achern mit Kriegsdienstverweigerern diskutierte. Im "Schwanen" versammelten sich auch Pfarrer, Stadträte, Jusos, Gewerkschafter, Lehrer, Schüler, Leichtathleten und Fußballer, also ein bunter Querschnitt der Bevölkerung. Besonders mochte "Hanne" die Stammtischler vom sogenannten "Spenderclub". Dieser Name geht unter anderem auf "Spenden" ihrerseits an die jungen Leute zurück. Die Gruppe traf sich zum sogenannten "Ofenstammtisch". Als Hanne plante, die Wände zu streichen und einen neuen Boden zu verlegen, starteten "ihre Buben" eine Unterschriftenaktion gegen das Vorhaben, woraufhin sie sogar die Renovierung aufgab. An den Wochenenden kam Johanna Vollmer nicht vor zwei Uhr ins Bett. Ihre Wohnung lag über der Gaststätte. So war es verständlich, dass sie wegen des großen Arbeitsumfangs die Pensionszimmer (Übernachtung mit Frühstück) aufgab. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters gab die legendäre Wirtin 1975 die Verantwortung ab, womit eine außergewöhnliche Ära des "Schwanen" zu Ende ging. Im Dezember 1975 übernahm Karlheinz Koch als Gastwirt den "Schwanen". Die "Hanne" kam gelegentlich noch als Gast. Nach einem Schwelbrand 1997 und mehreren Pächterwechseln führen seit 2016 Philippe Schutzenbach und Isabelle Cuevas den "Schwanen". Johanna Vollmer, die immer guter Dinge war, den Gästen gegenüber Empathie bewies und ein großes Herz besaß, die sie loyal behandelte und ihnen gut zuhören konnte, starb an Heiligabend 1984 in Bühl.

