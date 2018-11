"Es darf ruhig auch mal etwas schiefgehen"

Das heißt, vor allem die "Stammgäste" von der Bühne werden vertreten sein: Hobbymusiker wie die Familie Mast, der der Weg von Muggensturm nach Bühl nie zu weit ist. Oder der Pianist Aaron Kreidenweis-Thomas, der mit seiner professionellen Spielweise Beifallstürme erntet. Oder der leidenschaftlich aufspielende Gitarrist Eckhard Goldau, der zudem Schydlo bei der technischen Vorbereitung der Konzerte unterstützt. Das sind nur drei Namen unter vielen. Auf Youtube finden sich rund 150 Videos, die im Lauf der Zeit bei Auftritten auf der "Offenen Bühne" entstanden sind. Das musikalische Spektrum geht weit über die Rockmusik hinaus und reicht vom Liedermacher bis zum Klassik-Interpreten. Für Comedy, Kleinkunst und Theater steht die Bühne ebenfalls offen. Und auch für die literarische Kunstgattung Poetry-Slam, die bislang jedoch ausgeblieben ist.

Stolz macht Schydlo, dass er sogar einmal einen Pianisten aus Südafrika hatte ansagen dürfen. Den Mann aus Port St. Elizabeth hatte es aus beruflichen Gründen für einige Zeit in die Zwetschgenstadt verschlagen.

"Wer kann, der darf. Wer sich traut, auch", lautet das Motto. "Wir sind jedoch keine Talentshow", unterstreicht der Macher, so gebe es doch keine Bewertungen. Mittlerweile sind auch in Rastatt-Niederbühl und in Oberkirch offene Bühnen entstanden, die das Bühler Konzept zum Vorbild nehmen. "Wir arbeiten gut zusammen und tauschen uns gegenseitig aus", schildert Schydlo.

Wenngleich sein Verein in der Öffentlichkeit als Rockbühne im weitesten Sinne wahrgenommen wird, trügt diese Einschätzung jedoch. "Der Begriff ,Bühl rockt' hat nicht nur mit Musik zu tun, sondern bezieht sich auf alle Bereiche. Es soll bewegen", verweist Harald Schydlo auf weitere Aktivitäten wie Ausflüge, Wanderungen, Lauftreff, Sommerfest mit Lagerfeuermusik sowie Foto- und Billard-Workshops. Es gibt Motorradtouren und sogar Fallschirmspringen. Ein Nebenprojekt war 2011 die Beteiligung am Bühler Jugendfilm "Blonde Locken, schwarzes Haar". Schydlo druckt eine Vereinszeitschrift in kleiner Auflage und hat auch mehrere Spendenaktionen eingefädelt: für die Flüchtlingshilfe, für Kindergärten und eine Klavierbeschaffung im Rahmen der Aktion "Flügel für Bühl".

Im Gründungsjahr hatte er mit der interaktiven Porträt-Fotoausstellung "Bühl zeigt Gesicht" an der Fassade des "Kneiple" Aufmerksamkeit erregt. Drinnen spielte die vom Verein organisierte Musik: In erster Linie Hardrockbands, die - mit Rücksicht auf die Nachbarn - an Sonntagen bereits spätnachmittags loslegten und sich in der Adventszeit einen kuriosen Wettbewerb mit Weihnachtsliedern lieferten. Das alles ist heute Geschichte.

Mit der "Offenen Bühne" ist Schydlo mehrfach umgezogen, unter anderem in den "Grünen Baum" nach Hatzenweier, zuletzt ins Bühler Jugendzentrum Komm, wo am 23. November, 20 Uhr, auch die Jubiläumsveranstaltung mit festem Programmablauf stattfindet. Gerne würde Schydlo mit seiner Künstlertruppe zusätzlich auch wieder in einem gemütlichen Lokal reüssieren: "Interessenten dürfen sich gerne melden."

Auf der "Offenen Bühne" mischt Harald Schydlo stets auch selbst mit und greift dabei zu seiner Trompete. Als Künstler sieht er sich dennoch nicht: "Ich mache Kunstprojekte." Und dies in ganz unterschiedlichen Formen. Eines scheint jedenfalls sicher: Bühl rockt auch weiterhin.