Ein Märchen für Erwachsene

Bei ihrer Reifeprüfung, damals noch als Ellen Winkler, erhielt sie den Preis für die besten Leistungen im Fach Deutsch. Nach einem Pädagogikstudium in Karlsruhe und Freiburg unterrichtete sie Deutsch, Religion und Kunst in Bühlertal und Ottersweier, von 1973 bis zu ihrer Pensionierung an der Bühler Carl-Netter-Realschule. Ihrem "Erstlingswerk" im Jahr 1994, die Roman-Biografie über den Wahrsager Nostradamus, in dem sie Studien ihres Vaters einfließen ließ, folgten zahlreiche Roman- und Gedichtveröffentlichungen sowie Autorenlesungen in Schulen und bei Projektveranstaltungen.

In Kindergärten hielt Stengel Lesungen über die Entstehung eines Buches sowie aus ihrem mit Bildern farbenfroh gestalteten Kinderbuch "Der kleine Fisch Pirri". Mit psychologischem Feingefühl gestaltete sie ihr Romanwerk "Die ägyptische Witwe - Die lange Suche nach dem Glück", vorgestellt im vergangenen Jahr als Neuerscheinung auf der Leipziger Buchmesse durch den Burg- Verlag Rehau.

In diesem Jahr, so schildert Stengel, ist "Ein Märchen für Erwachsene zum Baumeln lassen der Seele" mit dem Titel "Das Kind des Geigers" erschienen, mit dem sie seit Oktober das Interesse der Leser erreichen möchte. Ein feiner Liebesroman ist es, in dem die gewandte Schriftstellerin aus der Lebensgeschichte des begnadeten Geigers Peter van Hoog erzählt. Das Exposé: Nach dem Tod seiner Frau Luisa flüchtet das Musikgenie van Hoog in die Welt der Konzertsäle und erlangt Weltruhm. Er gibt seinem Kind Holger die Schuld am Tod der Mutter und lehnt jeden Kontakt zu ihm ab. Holger wächst im Hause des Großindustriellen Traben und der um viele Jahre jüngeren Schwester der Verstorbenen auf. Isabella Traben liebt das Kind, das sich verzweifelt nach dem Vater sehnt, wie ihr eigenes. Nicht zuletzt auch deswegen, weil es der Sohn des Mannes ist, den sie von Jugend an verehrt. Während eines Aufenthalts in einem Ferienheim in Garmisch liest Holger das Plakat vom Konzert seines berühmten Vaters und macht sich auf die Suche nach ihm. Isabella Traben trifft nach zehn Jahren den Schwager wieder, der sie nicht erkennt.

Wird sich das Versprechen, das Luisa kurz vor dem Tod der Schwester abringen wollte, erfüllen?

Die jüngste literarische Schöpfung von Ellen-Marie Stengel garantiert glückliche Augenblicke der Entspannung und verleitet zur Träumerei. Ohne erhobenen Zeigefinger werden Probleme und Sehnsüchte von Kindern verdeutlicht. Mit viel Gespür für das Wahre vermittelt das Romanwerk, dass es etwas Eigenes ist um die Zurückhaltung und die Zartheit der Liebe.

Info: "Das Kind des Geigers", Taschenbuch, 141 Seiten, Burg-Verlag, Rehau, ISBN 978-3-944370-79-8, Preis 9,90 Euro.