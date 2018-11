Sensibel bis ins kleinste Detail

(khd) - Eine kammermusikalisch e Sternstunde präsentierte das international anerkannte Minguet Quartett im Bürgerhaus Neuer Markt. Die vier Musiker lösten ihr vorab gegebenes Versprechen einer Programmfolge mit großartiger Musik ein.

Zu Beginn begaben sich Ulrich Isfort und Annette Reisinger (Violinen) , Aroa Sorin (Viola) und Matthias Diener (Violoncello) in das musikalische Reich von Johann Sebastian Bach. Aus seinem wohl komplexesten Werk "Die Kunst der Fuge" in verschiedenen Schwierigkeitsgraden mit einfachen, doppelten und dreifachen Kontrapunkten wählte das Minguet Quartett vier Kontrapunkte aus. Im Kontrapunkt I stellte das Ensemble die Thematik vor, ihr folgten drei Variationen, bei der die Musiker ganz unterschiedliche Gestaltungswege einschlugen.

Das Quartett, das sich nach einem französischen Philosophen des 18. Jahrhunderts, der "dem breiten Volk Zugang zu den schönsten Künsten verschaffen" wollte, benannt hat, nahm das Publikum auf eine Klangreise mit. Sensibel bis ins kleinste Detail und in gegenseitiger spielerischer Achtsamkeit schuf die Formation eine musikalische Dichte von reiner Finesse. Besonders feingliedrig, jedes Melisma sorgfältig gestaltend und beseelt von intensivem Ausdruck, erschien Bachs Kontrapunkt IV betont gelöst und freudig, während Kontrapunkt VI à la "Ouverture français" deklariert wurde.

Beethovens Streichquartett B-Dur aus op. 18 steht durchaus in der Nachfolge Bachs. Wunderbar gestaltet war im Kopfsatz das Frage- und Antwortspiel zwischen erster Geige und Cello mit fein abgestuften Piani - ein Markenzeichen des Minguet Quartetts. Zärtlich erklang das Adagio mit aparten und intimen Klangwirkungen. Akzentuiert, mit raffinierten Betonungen erschien das Scherzo wie ein virtuoses Kabinettstückchen. Da wurden mit feinen Pinselstrichen die Kantilenen herausgearbeitet, während das Finale die dichte Programmatik wie ein herbstliches Gemälde ausleuchtete. Melancholie pendelte zwischen scheinbarer Lebendigkeit und lustloser Traurigkeit. Die Dichte des Satzes besaß jederzeit Transparenz. Und das Helle bahnte sich in dieser Interpretation seinen Weg bis zum beschleunigten Schluss.

Eindrucksvolles

Klanggemälde Das Streichquartett F-Dur von Dvorák ist im amerikanischen Ferienort Spilvill, einer tschechischen Siedlung in Iowa, entstanden. Das Ensemble entwickelte in den vier Sätzen ein eindrucksvolles Klanggemälde. Ländliche Eindrücke wurden im Allegro geformt, wobei Vogelstimmen in vornehmer Zurückhaltung zirpten. Melancholisch kam das Lento daher: Naturschönheiten in nahezu schwärmerischem Ausloten - äußerst empfindsam und nachhaltig gespielt. Wehmütig klang plötzlich das Cello. Das Scherzo in seiner verhaltenen Melancholie beinhaltete immer wieder kleine temperamentvolle Ausbrüche von einer Nonchalance, die faszinierte. Parallel dazu entwickelte das Quartett eine Dynamik zwischen Piani und Forti. Wie einen lieblichen, köstlichen Sommertag gestaltete das Minguet Quartett das Finale in einer feinen Notierung. Aber auch das Expressive fand seinen Widerhall, im steten Bemühen um eine klangreine Intonation und eine intensive Ausgestaltung.

Das Publikum war überaus begeistert. Die Zugabe, eine Komposition von Brahms, erwies sich als liebenswertes Abschiedsgeschenk.