Eingeschlossene Personen in Sicherheit gebracht Bühl (bm) - Von einem gut gewählten Objekt sprach der Kommandant der Bühler Feuerwehr, Günter Dußmann, bei der Hauptprobe der Eisentäler Abteilung. Das Szenario war ein im Scheunenbereich eines Winzerhofs ausgebrochenes Feuer mit einer starken Rauchentwicklung. In der Scheune befanden sich drei Personen, die sich selbst befreien konnten. Eisentals Abteilungskommandant Tim Weberling verschaffte sich nach dem Eintreffen des Löschfahrzeugs schnell einen Überblick, um zu entscheiden, was zu tun war. Dank des disziplinierten Vorgehens der Löschmannschaft beim Verlegen der Rohre konnte kurze Zeit später das Kommando "Wasser marsch" gegeben werden. Eisentals Abteilungskommandant Tim Weberling verschaffte sich nach dem Eintreffen des Löschfahrzeugs schnell einen Überblick, um zu entscheiden, was zu tun war. Dank des disziplinierten Vorgehens der Löschmannschaft beim Verlegen der Rohre konnte kurze Zeit später das Kommando "Wasser marsch" gegeben werden. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstet drang ein Löschtrupp zum Scheunentor vor, das aber nicht einfach zu öffnen war. Gerade noch rechtzeitig, um drei Personen, die sich nicht selbst in Sicherheit bringen konnten, zu befreien und danach zum Brandherd vorzudringen. Neun DRK-Aktive aus den Bereitschaften Bühlertal und Eisental waren im Einsatz, um unter der Regie der stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiterin Anja Steinebrunner den geretteten Personen an einem eigens eingerichteten Verbandsplatz Hilfe zukommen zu lassen. Von einer gelungenen Übung sprach bei der Manöverkritik Günter Dußmann. Beim Atemschutz gelte es bei den jungen Aktiven bei den Proben noch einiges zu verbessern. Bedingt durch die schwierige Zufahrt zum Brandobjekt, sei die Aufstellung des Löschfahrzeugs optimal erfolgt. Theo Höll, Vorsitzender des DRK Eisental, lobte am Ende der Übung die hervorragende Zusammenarbeit mit den DRK-Aktiven aus Bühlertal. Für Ortsvorsteher Jürgen Lauten war das rege Interesse der Bevölkerung an der Übung auch ein Zeichen für die Wertschätzung der Feuerwehr und des DRK durch die Bevölkerung. Das war am Ende auch Applaus wert.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben