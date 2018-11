Laufen für einen guten Zweck

Waldkirch

SV 08 schlägt Aufsteiger Waldkirch (red) - Die Festwochen des SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga gehen weiter: Die Frieböse-Elf gewann dank eines Treffers von Joker Andreas Weisgerber in der Nachspielzeit mit 1:0 und kletterte mit nun 21 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz (Foto: fuv).

Rastatt

Ein Staffellauf, der verbindet Rastatt (dm) - Die Rastatter Feuerwehrleute Steffen Körber und Alexander Pruß sind dabei, wenn am Montag in Straßburg deutsche und französische Rettungskräfte einen Staffellauf starten, um an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren zu erinnern. Ihr Ziel: Paris (Foto: pr).