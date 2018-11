Liebkosungen mit sibirischen Tigern Bühl (jure) - Eine unglaubliche Show mit vielen lustigen, faszinierenden und vor allem auch atemberaubenden Elementen zeigte der Zirkus Manuel Weisheit in den vergangenen drei Tagen auf dem Platz beim Schwarzwaldbad. Nach zuletzt mehreren ausverkauften Vorstellungen in Kehl waren die Zuschauerzahlen in Bühl für die Artisten allerdings weniger zufriedenstellend. Der Familienzirkus dürfte die Zwetschgenstadt wohl mit einem Minus verlassen haben. Denn schließlich muss das Unternehmen 32 Personen ernähren, den Nachwuchs einberechnet, und zahlreiche Tiere, die ordentlich was wegputzen können. Die größte Attraktion des Zirkus dürfte zugleich auch die kostenintensivste sein: vier selbst gezüchtete und gezogene sibirische Tiger. "Acht bis zehn Kilogramm Fleisch braucht so ein Tiger schon pro Tag", verrät Pressesprecher und Conférencier Tim Thomson. Da sind ein paar Brocken, die junge Zuschauer in der Pause an die Raubkatzen verfüttern, weniger als eine Vorspeise. Aber den Kindern, die unter Aufsicht von Dompteur Sascha Prehns aufgespießte Häppchen sicher durchs Gitter reichen dürfen, gefällt dies - und auch den knipsenden Eltern. Die Fütterung ist eine der Pausen-Attraktionen. In der Manege besteht zudem die Möglichkeit, sich mit Schlangen ablichten zu lassen. "Keine Angst, sie sind nicht giftig. Es sind Würgeschlangen", kündigt Thomson trocken an. Auch hier zeigt sich der Nachwuchs mutig und lässt sich zwei Schlangen um den Hals hängen, während die dritte in die Arme gelegt wurde. Von Anfang an ist die Show der Zirkus-Gruppe spektakulär. Schließlich gehört der erste Auftritt den Tigern und ihrem Dompteur Sascha Prehn, der scheinbar völlig gelassen mit dem Quartett in der umgitterten Manege steht. Schnell wird deutlich: Prehn hat großes Vertrauen in seine "Katzen" - lässt sich gar von ihnen küssen und aus der Hand fressen. Auf sein Kommando springen sie durch den Ring, über andere Tiger oder auch über ihn. Sie wälzen sich im Sägemehl, legen sich "schlafen", machen "Männchen" oder geben die Tatze. Weitaus weniger gefährlich, aber ebenfalls ein "Hingucker" sind die dressierten Laufenten von Clown Dave, der sich zum Leidwesen von Conférencier Thomson immer wieder die Manege erobert, um auch mal im Scheinwerferlicht zu stehen. Viele der Mitwirkenden entwickeln sich während der Show zu wahren Multitalenten. Da ist beispielsweise Dominik Weisheit, der mal mit Shetland-Ponys und Pferd zu sehen ist oder auch als Jongleur und Kaskadeur glänzt. Und auch an den römischen Ringen ist er mit dabei, um seine Körperbeherrschung unter Beweis zu stellen. Zusammen mit seinem vierjährigen Sohn krönt er zudem die Vorstellung am Ende. Auch die anderen Weisheit-Brüder Kevin, Dennis und Jessy glänzen bei verschiedenen Nummern. Gemeinsamer Höhepunkt ist zweifellos die Artistik an den römischen Ringen, bei denen sie sich schon mal zu dritt aneinanderhängen. Dennis gelingen zudem eindrucksvolle Balance-Acts auf der Rola-Rola. Auch fünf weitere Skateboards auf den Rollen schafft er mühelos. Faszinierende Leistungen liefern auch Josephine und Marie-Ann sowie Cathrin ab, die am Trapez, an Seiltüchern oder mit "Kautschukakrobatik" begeistern. Rollen in der Luft, artistische Figuren unter der Kuppel oder eben Bewegungen wie ein "Schlangenmensch" - die Mädels ernten anerkennende Zurufe. Eine Hula-Hoop-Show, Feuerschlucken und Feuerspeien sowie eine vielfältige Akrobatik bei stimmiger Musik und Lichteffekten runden die knapp zw eistündige Show ab.

