Nachhaltige und ganzheitliche Versorgung haben überzeugt

Ötigheim

Ötigheim

Abgeordneter Kölmel zieht Bilanz Ötigheim (red) - Seit 2014 ist der Ötigheimer Bernd Kölmel Abgeordneter im Europaparlament, wo er der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) angehört. Im BT-Gespräch zieht er eine Bilanz seiner Arbeit und äußert sich zu Konfliktthemen der EU (Foto: Broß).

Baden-Baden

Baden-Baden

Kein Baugebiet für Oberbeuern Baden-Baden (sre) - Wer sich in Oberbeuern niederlassen will, hat es nicht leicht: Der Ort ist klein, die Wachstumsmöglichkeiten sind begrenzt. Und nun sind auch die Pläne für das sehnlichst erwartete Baugebiet "Horhaldergasse" bis auf weiteres vom Tisch (Foto: Walter/Archiv).

Rastatt

Rastatt

Druck auf Eigentümer Rastatt (ema) - Die Stadt Rastatt erhöht den Druck auf Grundstückseigentümer, um Brachflächen in Neubaugebieten zu vermeiden. Der Gemeinderat traf einstimmig ei nen Grundsatzbeschluss, wonach Flächenbesitzer der Stadt ein Ankaufsrecht einräumen müssen (Foto: dpa).

Karlsruhe

Karlsruhe

Ohne größere Unruhen Karlsruhe (red) - Die Mitgliederversammlung des Karlsruher SC verlief am Montagabend ohne größere Unruhen. Der KSC will die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung weiter vorantreiben, erklärte Präsident Ingo Wellenreuther den 600 anwesenden Mitgliedern (Foto: GES).