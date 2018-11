Getreu Narrhalla-Motto: Er isch wieder do Bühl (gero) - Das Narrhalla-Motto der neuen Kampagne bestand gestern schon mal seine Feuertaufe und ist hochaktuell: "Jetz isch'r wieder do!" Er, das ist der Bühler Narrenbrunnen, der seit gestern Vormittag den Westteil des Kirchplatzes ziert. Zuvor hatte ihn eine Kunstgießerei aus dem schwäbischen Süßen für 16 000 Euro restauriert. Die Rückkehr des Narrenbrunnens geht einher mit der offiziellen Übergabe der beiden neu gestalteten Plätze am kommenden Sonntag, 11.11. um 11.11 Uhr. In die Bütt steigen werden Oberbürgermeister Hubert Schnurr, Bauunternehmer Roland Weiss, der ehemalige Zunftmeister und heutige Ehrenmützenträger der Narrhalla Bühl, Roland Julius Meixel, und Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler, der dem Narrendenkmal seinen Segen erteilen wird. Die Rückkehr des Narrenbrunnens geht einher mit der offiziellen Übergabe der beiden neu gestalteten Plätze am kommenden Sonntag, 11.11. um 11.11 Uhr. In die Bütt steigen werden Oberbürgermeister Hubert Schnurr, Bauunternehmer Roland Weiss, der ehemalige Zunftmeister und heutige Ehrenmützenträger der Narrhalla Bühl, Roland Julius Meixel, und Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler, der dem Narrendenkmal seinen Segen erteilen wird. Die Karlsruher Künstlerin Gudrun Schreiner hatte das Narrenrad aus 30 Bronzegussteilen zusammengeschweißt. Es sollte als Symbol für die kirchliche und weltliche Macht stehen. Die Übergabe erfolgte am 11. November 1995. Verewigt waren ursprünglich sieben kernstädtische Narrengesellschaften, inzwischen sind es deren zehn. Selbst die Niesatzer Hurzle haben es zu einem bronzenen Eintrag gebracht. Im Mittelpunkt des Kunstwerks stehen der Narrendaddel, das Narrenbuch und die Lichtputzerschere. Letztere war für all' jene Bühler gedacht, die "nicht ganz hell" im Oberstübchen waren. Der Narrendaddel war einst Symbolfigur der Bühler Lichtputzer. Nachdem Zunftmeister Hans-Peter Maisch vorübergehend der Narrhalla und den Lichtputzern vorstand, ging die Figur später in den Besitz der Narrhalla über, erhielt ein neues, rot-weißes Häs und die Maske eines Lausbubs. Insgesamt betrugen die Kosten des Narrenbrunnens 120 000 Mark, wobei die Narrengesellschaften und Sponsoren 60 000 Euro beisteuerten. Den Rest übernahm die Stadt. Der damalige Oberbürgermeister Gerhard Helbing war aus seiner Konstanzer Zeit der Narretei ebenfalls höchst zugeneigt. Hans-Peter Maisch hat die Geschichte des Narrenbrunnens wie kein anderer Bühler begleitet: Er musste auch miterleben, wie er in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ohne das Wissen der Bühler Narrengesellschaften am 5. Mai 2012 demontiert und im Stadtbauhof zwischengelagert wurde - ausgerechnet an einem stark frequentierten Wochenmarkt-Montag und am Hochzeitstag von Hans-Peter Maisch. Auch gestern verfolgte er die Anlieferung und die zeitlich verzögerte Montage vor Ort. Und er zeigte sich zufrieden: "Wir können mit dem Standort leben." Für die positive Grundstimmung sorgte auch Philipp Golges, Metallbildnermeister der beauftragten Firma Strassacker. Er war acht Tage lang mit der Restaurierung beschäftigt, ersetzte die Schrauben durch Schweißnähte, fasste einige Elemente zusammen und sorgte so für ein kompakteres Erscheinungsbild mit frischer Patina. Über eine eigene Wasserzufuhr verfügt der Brunnen nicht, da sie zu Lochfraß geführt hatte. Die komplette Wassertechnik mit LED-Leuchten und Fontänen befindet sich im Boden. Gefeiert wird im Übrigen rund um den Narrenbrunnen kommenden Sonntag zwischen 11.11 und 17 Uhr - in Zelten und mit Vorführungen der Narrenvereine. Im Rathaus wird außerdem eine Ausstellung zur Bühler Fastnachtsgeschichte präsentiert. Auch die Stadtverwaltung gibt sich närrisch und zieht die Spendierhosen an. Nach der Übergabe des Narrenbrunnens ist die Verpflegung aller Gäste kostenlos. Um 18 Uhr ist dann aber bis Januar erst einmal Schluss mit lustig: Auf dem Kirchplatz stellt sich der Martinsumzug auf. Solange haben auch die Bühler Einzelhandelsgeschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag (Beginn: 13 Uhr) geöffnet. Der Jahrmarkt beginnt bereits um 11 Uhr auf dem Europaplatz und in der westlichen Eisenbahnstraße.

