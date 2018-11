Anlieger wollen keinen Anschluss, dafür ihre Ruhe Lichtenau (sie) - Kim Bayer pocht auf Zusagen aus der Vergangenheit: "Wir wollen das, was uns versprochen wurde", bekräftigte sie am Montagabend gegenüber Bürgermeister Christian Greilach. Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern hat sie in den vergangenen Wochen rund 330 Unterschriften gesammelt, um gegen einen Vorstoß der CDU im Gemeinderat zur künftigen Verkehrsführung im Neubaugebiet "Warrett III" zu protestieren. Wie berichtet, sah dessen Bebauungsplan vor, dass die Bahnstraße in Höhe der künftigen König-Albrecht-Straße gesperrt wird, um Durchgangsverkehr zwischen Neu- und Bestandsbaugebiet zu verhindern. CDU-Sprecher Karl-Heinz Geißler stellte Ende September im Gemeinderat allerdings den Antrag, die Absperrung um einen Straßenzug nach hinten zu versetzen, zwischen Bischof-Konrad- und Dekan-Bühler-Straße. Dies habe den Vorteil, dass die Bischof-Konrad-Straße dann über die neue Brücke von der Benshurststraße aus erschlossen wäre. Wie mehrere Anwohner aus dem alten "Warrett II" gegenüber Bürgermeister Greilach bei der Übergabe der Unterschriften versicherten, hätten sie aber gar kein Interesse an diesem Anschluss. Stattdessen befürchten sie eine deutliche Verkehrszunahme, da die nach hinten verschobene Absperrung über die Medicusstraße einfach umfahren werden könne. Birgit Zwietasch schilderte ihre Erfahrungen, wonach schon jetzt manche Navigationssysteme die Verkehrsteilnehmer ins Wohngebiet leiteten würden, darunter auch Lkw. Bürgermeister Greilach erklärte, dass auch die CDU bei ihrem Antrag betont habe, keinen Durchgangsverkehr in diesem Bereich zu wollen. Geißler selbst hatte in der Gemeinderatssitzung argumentiert, dass auch eine nach hinten versetzte Absperrung die gewünschte Wirkung erziele. Dem widersprachen die Anwohner im Gespräch mit Greilach vehement: "In dem Moment, in dem Autos durchfahren können, werden sie auch durchfahren", sagte ein Vertreter der Initiative. Ein anderer ergänzte: "Dann kann man die Poller gleich ganz weglassen." Im Blick haben die Betroffenen dabei vor allem auch die Sicherheit des Nachwuchses. So nutzen zahlreiche Kinder den Weg durchs "Warrett II", um abseits der vielbefahrenen Hauptstraße zur Gustav-Heinemann-Schule zu gelangen. Bayer, selbst vierfache Mutter, forderte Bürgermeister Greilach auf, sich für ihr Anliegen starkzumachen: "Setzen Sie sich bitte dafür ein!"

