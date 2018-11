Musikalische Reise ins Zauberland

- Es war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahreskonzert des Blasmusikbezirks Yburg-Windeck am Sonntagabend im Bürgerhaus. Während Monika Gutmann ihr 20-jähriges Engagement als musikalische Leiterin des Jugendorchesters feierte, gelang der Stadtkapelle Bühl mit der Uraufführung des "Yburg-Windeck-Marschs" eine faustdicke Überraschung.

Im neugestalteten und in Hochglanzoptik gehaltenen Programmheft war lediglich ein "Marsch surprise" als Konzertbeitrag der Stadtkapelle angekündigt. Erst bei der Anmoderation lüftete Marion Simeth das Geheimnis: Der vermeintliche Überraschungsmarsch war eine Uraufführung des von Stadtkapellmeister Rolf Hille komponierten und dem Blasmusikbezirk gewidmeten Konzertmarsches. Bei der Komposition hatte Hille zahlreiche Marsch-Elemente verarbeitet und an gehobenen Ansprüchen ausgerichtet. Der "Yburg-Windeck-Marsch" - das war schon nach den ersten Takten erkennbar - erfordert von seinen Interpreten Konzentration und Können, was ihn letztlich zu einem würdigen Erkennungstitel für den Blasmusikbezirk macht.

Standesgemäß eröffneten festliche Klänge der Stadtkapelle bei "Festival Fanfare" das konzertane Schaufenster heimischer Blasmusik. Spritzige und strahlende Trompetenklänge im Fanfaren-Teil und ein darin eingebettetes melodiös fließendes Trio-Thema bestimmten das von Franco Cesarini geschriebene Werk.

Die Bandbreite der Tiroler Landeshauptstadt kleidete die Stadtkapelle bei den "Sagen aus Alt-Innsbruck" in ein musikalisches Gewand. Ein gemächlicher, auf rhythmische Begleitung verzichtender Start leitete eine Walzerkette mit drei Titeln im Dreivierteltakt ein. Tempowechsel und fließende Melodiefolgen nahmen die Hörer als grundlegende Elemente eines kurzweiligen Hörgenusses wahr.

Dann kam die Zeit der Solisten. Rolf Hille weiß um die Qualitäten von Alexander Schaufler. Der Stadtkapellmeister forderte als Komponist und Dirigent bei den "Variationen über Hänsel und Gretel" nicht nur künstlerischen Ausdruck, sondern vor allem auch ein virtuoses Spiel bei den teils atemberaubend schnellen Tonfolgen. Temporeich ließ auch Markus Müller seine Schlägel bei "The Wooden Devils" über die Holzplatten tanzen. Im teils rasanten, teils im ruhigen Sechs-Achtel-Takt gehaltenen und mit Balladen-Charakteristika ausgeschmückten Mittelteil führte Müller mit bestechender rhythmischer Sicherheit durch das Stück. In einer Kadenz im Finale zeigte er, losgelöst vom begleitenden Orchesterkorsett, sein virtuoses Können am Xylofon. Eine musikalische Reise ins Zauberland startete die Stadtkapelle bei ihrem Medley aus dem Musical "The Wizard of Oz". Im Mittelpunkt stand der Evergreen "Somewhere over the Rainbow", dessen Hauptmelodie in vielen Variationen zu hören war.

Orchestersprecher Nicolai Starke bezifferte die Stärke des Bezirksjugendorchesters im Zwiegespräch mit Marion Simeth auf "ziemlich genau 100 Musikerinnen und Musiker". Eben jene Talente aus nahezu allen 19 Mitgliedsvereinen des Blasmusikbezirks agierten im zweiten Programmteil des Bezirkskonzerts auf höchstem Niveau. Monika Gutmann als Leiterin der Talentschmiede legt in den Proben höchsten Wert auf einen ausgewogenen Gesamtklang ihres Orchesters. "Die dritte Stimme ist mindestens genauso wichtig wie die erste", betont sie immer wieder. Vor diesem Hintergrund konnten die Zuhörer den Programmeinstieg mit "The Glory of Love" als gelungenes musikalisches Gesamtgemälde wahrnehmen.

Ein scheinbar undurchdringliches Dickicht an Rhythmen, Akkorden und Tönen im Stakkato lieferte das Jugendorchester bei "Danzon No. 2" ab. Erst beim genauen Hinhören entpuppte sich das Werk aus kubanisch-spanischen Elementen als aufwendig verwobenes Gesamtkunstwerk, das mit einer lateinamerikanischen Fiesta ein fulminantes Finale feierte.

Emotionen pur gab es bei der "Enchained Melody", dem bekanntesten Song aus dem Spielfilm "Ghost - Nachricht von Sam". Einen Rückblick in die Stummfilmzeit servierten die jungen Blasmusiker mit "Charlie Chaplin", einem Medley aus den bekanntesten Filmen der Filmlegende, bevor zwei Zugaben das Bezirkskonzert ausklingen ließen.