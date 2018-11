"Wildnisfläche" gärtnerisches Neuland

Vielfalt ist hier angesagt. "Ich war anfangs ja etwas skeptisch, ob das alles so klappen würde, aber bis jetzt hat eigentlich alles wie geplant funktioniert", zieht Franz Rettig ein zufriedenes Resümee. Die Fläche am Steinfeldweg ist die größte der drei Natur-nah-dran-Flächen in Bühl. Die Stadt hat hier die Pflege extern vergeben. Er selber habe vorher solche "Wildnisflächen" noch nicht bearbeitet, sein Gartenbaubetrieb habe damit quasi Neuland betreten, so Rettig. Und anfangs seien er und seine Mitarbeiter auch etwas skeptisch wegen der Vorgaben gewesen. Man habe viel Sand in den Boden einarbeiten sollen, und nur zwei Zentimeter Kompost seien darauf gekommen. Dieses sogenannte Abmagern des Bodens sei in der herkömmlichen Gartengestaltung eher ungewöhnlich. Das Abmagern nicht nur dieser Natur-nah-dran-Fläche ist aber Voraussetzung dafür, dass sich die Wildblumen dort auch wohlfühlen, denn diese oft langsamer wachsenden Blumen und Kräuter brauchen so einen mageren Boden.

"Und die Fläche ist dann tatsächlich schön geworden und hat bereits im ersten Jahr bunt geblüht", so Rettig. Auch in diesem Jahr gab es eine langblühende Blumenpracht - und das, obwohl der Sommer extrem heiß und trocken war und auch hier nur maximal zweimal im Monat gewässert wurde. "Der Pflegeaufwand ist relativ gering", bestätigt Rettig. Er habe beispielsweise bei Kontrollgängen Ackerkratzdistel und Löwenzahn herausgezogen, damit diese unerwünschten Beikräuter nicht überhandnehmen.

Diese Art der Pflege ist neben der Wahl der richtigen Pflanzen besonders wichtig, denn es gibt auch bei Wildblumenwiesen die negativen Beispiele, in denen Pflanzen wie Beifuß oder eben Ackerkratzdistel letztendlich alles überwucherten und die ganze Mühe zunichtemachten. Deswegen sind Schulungen der teilnehmenden Gemeinden durch den NABU Baden-Württemberg auch ein wichtiger Bestandteil des Natur-nah-dran-Konzepts. "Es ist mir aufgefallen, dass hier viele verschiedene Insekten zu finden sind, und ich würde solche Flächen auch durchaus als zusätzliche Option in der privaten Gartengestaltung ansehen", bilanziert Rettig. Er sei auch auf die bunte Wiese angesprochen worden, die Resonanz sei durchweg positiv gewesen. Allerdings sei bislang noch niemand auf ihn zugekommen, um den privaten Garten derart umgestalten zu lassen.

Auch jetzt im Herbst zeigt sich die etwas andere Herangehensweise auf den langfristig angelegten Flächen. So wird das Laub nicht mit Laubbläsern weggepustet, sondern darf an manchen Stellen liegen bleiben, solange es nicht flächendeckend ist. Dann allerdings muss es entfernt werden, weil bei der Zersetzung sonst wieder Nährstoffe in den Boden gelangen würden - ein Effekt, der nicht erwünscht ist. Die vielen Rosetten der Königskerzen, die dazwischen überall zu sehen sind, werden überwintern und im nächsten Jahr gelb blühen. Für den Natternkopf gilt dasselbe, ein paar unerschrockene Exemplare blühen auch jetzt noch blau-violett. Das ist allerdings für die Natternkopf-Mauerbiene, die ausschließlich an dieser Pflanze Pollen sammelt, schon zu spät. Ihre Larven werden aber auf der Steinfeldwegfläche überwintern, um dann 2019 auf den Natternkopf-Flächen wieder auszuschwärmen.