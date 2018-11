Anerkennung für ehrenamtliches Engagement

Mörsch



Mörsch holt Punkt gegen Favoriten Mörsch (red) - In der Fußball-Verbandsliga hat der 1. SV Mörsch (Foto: toto) im Heimspiel gegen den favorisierten FV Lörrach-Brombach einen Bonuspunkt eingefahren. Christof Leiss hat den Außenseiter beim 1:1 in Führung gebracht. Mörschs Coach Patrick Anstett war zufrieden.