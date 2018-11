Ergebnisoffen in die Bürgerinformation

Bischweier

Schwarzbauten im Fokus Bischweier (hap) - Das Landratsamt Rastatt will die gesamte Gemarkung Bischweier auf unerlaubt errichtete Schwarzbauten kontrollieren - aus Gleichbehandlungsgrundsätzen, wie es in der Gemeinderatssitzung hieß. Auslöser ist ein "Pferdehof" auf freiem Feld (Foto: hap).

Bühl

Mensa-Bau verzögert sich Bühl (jo) - Die Stadt wird ihre Planung zum Bau einer Mensa nicht mehr in diesem Jahr vorantreiben können. OB Schnurr gab beim Bürgerdialog in Sachen Campus (Foto: jo) zu verstehen, dass im Bebauungsplanverfahren zunächst zahlreiche Einwendungen aufgearbeitet werden müssten.

Rheinstetten

Neue Beratung über Polder Rheinstetten (red) - Den Hochwasserschutz am Rhein verbessern soll der geplante Polder Bellenkopf/Rappenwört, dessen Planfeststellung 2013 begann. Streitpunkte sind immer noch nicht beigelegt. Ab Mittwoch erfolgt daher nun in der Messe Karlsruhe eine erneute Anhörung (Foto: av).

Gaggenau

Schmuck für Bundestags-Baum Gaggenau (red) - Besondere Ehre für die Murgtal-Werkstätten der Lebenshilfe Rastatt/ Murgtal: Sie erstellen 240 Anhänger (Foto: Vugrin) für den Weihnachtsbaum des Bundestags im Paul-Löbe-Haus in Berlin! Die SPD-Abgeordnete Gabriele Katzmarek hatte sich dafür erfolgreich eingesetzt.