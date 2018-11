"Das wird ein Schmuckstück"

Stuttgart

"Kevin würde Leni wählen" Stuttgart (bjhw) - Die Südwest-SPD kämpft mit harten Bandagen um ihre personelle Erneuerung. Die Spitze der Jungsozialisten spricht sich für Lars Castellucci aus. Dies ruft einzelne Jusos mit der Aktion "Kevin würde Leni wählen" auf den Plan, als Unterstützung für Leni Breymaier (Foto: pr).

Stuttgart / Karlsruhe

Zoos drehen an der Preisschraube Stuttgart/Karlsruhe (lsw) - Auch für Zoos steigen die Kosten - und sie erhöhen deswegen regelmäßig ihre Eintrittspreise. Der Einsatz für den Artenschutz wird ebenfalls als Begründung angeführt. Zoobesuche in Stuttgart und Karlsruhe sollen bald teurer werden (Foto: dpa).

Stuttgart / Malsch

Malsch schafft es ins "Schwarzbuch" Stuttgart/Malsch (lsw/vn) - Das "Schwarzbuch" des Steuerzahlerbundes (BdS) prangert viele Fälle in Baden-Württemberg an. Diesmal hat es Malsch in die Auflistung geschafft. Es geht um fünf Hinweisschilder für 5 000 Euro. Die Gemeinde weist die Vorwürfe zurück (Foto: Michael Weiss/BdS).

Stuttgart

Spekulationen um Klinsmann Stuttgart (sid) - Stuttgarter Medien schreiben, Jürgen Klinsmann wolle "zurück ins Spiel und kann sich einen Managerjob beim VfB vorstellen". Aus dem Umfeld des ehemaligen Bundestrainers heißt es hingegen: "Es gibt keine Faktenlage." Klinsmann selbst schweigt bisher (Foto: dpa).