Untergang des Sonnensystems Bühl (sie) - Es ist ein runder Geburtstag zum Vergessen: Vor zehn Jahren feierten die Bühler Sterngucker an der Carl-Netter-Realschule die Einweihung ihres Planetenwegs. Zehn Infotafeln brachten Interessierten auf einer Gesamtlänge von 1,1 Kilometern seitdem das Sonnensystem näher. Doch anhaltender Vandalismus vermieste den Vereinsverantwortlichen jede Freude an dem Projekt. Gestern zogen sie die Notbremse.



Am Nachmittag trafen sich vier Mitglieder der Sterngucker, um die Tafeln zu demontieren. "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", meinte der Vorsitzende Jürgen Schulten. Dabei hatten er und seine Mitstreiter einst zwei Jahre an Vorbereitung und Umsetzung in das Projekt investiert. Die Sterngucker wollten mit dem Planetenweg die Dimensionen des Universums fassbar machen. Die Abstände der Tafeln stimmten im Verhältnis von eins zu vier Milliarden mit denen der Planeten überein. Die Informationen über Sonne, Merkur, Venus, Erde und Mars standen bei der Realschule noch relativ eng beieinander, am Bürgerhaus folgte der Jupiter, während Uranus beim Stadtgarten und Neptun beim Windeck-Gymnasium kreisten. Vor allem im Bereich der Realschule zog der Weg allerdings Vandalen an wie ein Schwarzes Loch Meteoriten. Nur kurze Zeit nach der Eröffnung verschwand die Übersichtstafel, die der damalige Oberbürgermeister Hans Striebel zur Eröffnung Ende September 2008 enthüllt hatte. Ein imposantes Modell der Sonne, das an der Westseite der Schule Richtung ZOB stand, wurde total verbogen. Auch mehrere Stahlmodelle der Planeten, die jede Tafel im Maßstab von eins zu zwei Milliarden schmückten, verschwanden. Hinzu kamen unzählige Schmierereien. Schon vor fünf Jahren hätten Schulten und seine Mitstreiter fast resigniert, aber dann wollten sie es doch noch einmal wissen. Bei einer Großputzaktion brachten sie den Weg im Sommer 2013 wieder auf Vordermann. Doch die Vandalen schien das nur noch mehr anzustacheln. Und so war gestern endgültig Schluss: "Die Tafel des Merkurs fehlt inzwischen auch komplett", musste Schulten resigniert feststellen, als sich die Gruppe vor Ort traf. Auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr bedauert den Abbau des Planetenwegs: "Schade, denn er war eine Bereicherung für die Stadt." Vor allem Schüler hätten dort einiges über unser Planetensystem lernen können. Die Nachricht traf den OB unvorbereitet: "Der letzte Kontakt mit den Sternguckern liegt eineinhalb bis zwei Jahre zurück." Immerhin ist die Demontage für den Verein kein Weltuntergang. Denn die Sterngucker haben ein neues Projekt im Auge, auf das sie ihren Fokus richten können: den Bau einer Sternwarte bei der Anima-Tierwelt am Breitenbrunn.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Auf dem Weg zur Lernfabrik 4.0 Rastatt (ema) - Die Josef-Durler-Schule will ihre Schüler stärker auf die Arbeitswelt im Zeichen der Digitalisierung vorbereiten und deswegen ein Konzept "Lernfabrik 4.0" umsetzen. Ein entsprechender Antrag wurde im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium gestellt (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Die Josef-Durler-Schule will ihre Schüler stärker auf die Arbeitswelt im Zeichen der Digitalisierung vorbereiten und deswegen ein Konzept "Lernfabrik 4.0" umsetzen. Ein entsprechender Antrag wurde im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium gestellt (Foto: ema). » - Mehr