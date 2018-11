Großer Bahnhof in Lichtenau

Rastatt

Bekenntnis zu Daimler Rastatt (ema) - Die ersten Aufträge hatte der Gemeinderat im September vergeben; am Donnerstagabend nun folgte der Grundsatzbeschluss des Kommunalparlaments. Daimler kann seine Fabrik in Rastatt erweitern. Für den Kompromissvorschlag stimmte eine breite Mehrheit (Foto: ema).

Karlsruhe / Baden-Baden

Neustart für Berlin-Flüge Karlsruhe/Baden-Baden (nof) - Mit dem Start des Winterflugplans will Eurowings die im März von der insolventen Air Berlin übernommene Verbindung vom Baden-Airpark nach Berlin wieder fest etablieren. Doch muss die Lufthansatochter erst wieder Vertrauen aufbauen (Foto: dpa).

Gaggenau

E-Mobilität sucht Schülerströme Gaggenau (stj) - Seit diesem Schuljahr gibt es an der Carl-Benz-Schule einen Schulversuch zur Elektromobilität an der Fachschule für Technik - Kraftfahrzeugtechnik. Dieser läuft allerdings noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das betonte Landrat Jürgen Bäuerle (Foto: marv/av).